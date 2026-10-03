Hankó Balázs felesége nyilatkozott a HírTV-nek: A házkutatás során semmit sem találtak a hatóságok

„Nem találtak semmit”

A Hír TV-nek adott interjúban a családi házukban tartott házkutatásról is beszélt Hankóné Hrágyel Zsuzsanna. Elmondása szerint a NAV munkatársai megérkezésükkor bemutatkoztak, igazolták magukat, a család pedig együttműködött velük.

Mi együttműködőek voltunk, mindent megnéztek, amit szerettek volna, nem találtak semmit

– mondta. A feleség állítása szerint a hatóságok végül semmit nem vittek el a családi házból.

„Megingott a bizalmam az igazságszolgáltatásban”

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna az interjúban arról is beszélt, hogy továbbra is meg van győződve férje ártatlanságáról.

Minden jogszabályt betartott, tehát hogyha a jogszabályoknak megfelelően történik az ítélet, akkor nem bűnös és hazajön

– fogalmazott. Hozzátette: az elmúlt napok eseményei miatt állampolgárként megingott a bizalma az igazságszolgáltatásban. Szerinte az őrizetbe vétel és a letartóztatás körülményei között is voltak olyan részletek, amelyeket nem tart tisztának. Kifogásolta többek között az őrizetbe vétellel kapcsolatos időkeretet, valamint azt is, hogy állítása szerint Hankó Balázs ügyvédje késve kapta meg a letartóztatás indoklásáról szóló dokumentumokat.

A volt miniszter védője korábban azt közölte, hogy Hankó a kihallgatásán nem tett beismerő vallomást, hanem részletesen cáfolta a vele szemben megfogalmazott gyanút.