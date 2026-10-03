Elbukott a spanyol kormányfő a parlamentben, százezrek vonultak utcára

Pedro Sánchez baloldali kormánya minden eddiginél ingatagabb lábakon áll (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

A bukást a jobboldali pártok – a konzervatív Néppárt (PP) és a szélsőjobboldali Vox –, valamint a katalán szeparatista Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) összefogása okozta. A Junts, amelynek külső támogatásától Sánchez kisebbségi kormánya egyébként függ, azzal érvelt, hogy

a rendeletek túlságosan korlátozzák a piacot. Miriam Nogueras, a Junts képviselője szerint a szigorú bérleti korlátok miatt a tulajdonosok egyszerűen kivonnák a lakásaikat a piacról, ami még magasabb árakhoz vezetne, miközben a törvény nem tesz különbséget a „keselyűalapok” és a kisbefektető magánszemélyek között.

A parlamenti vereség nemcsak a lakhatási reformokat kaszálta el, hanem súlyos csapást mért a Sánchez-kormány stabilitására is. A Néppárt vezetője, Alberto Núñez Feijóo a szavazás után azonnal felszólította a miniszterelnököt, hogy mondjon le és írjon ki előrehozott választásokat, mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a kormány mögött nincs meg a stabil parlamenti többség. Miközben a politikai elit a parlamentben csatázik, a düh az utcákon egyre kezelhetetlenebbé válik.