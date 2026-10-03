Laura Codruta Kövesi és a becsület

Hatósági felügyelet (Kényszerintézkedés): Hosszú időn keresztül hatósági felügyelet (control judiciar) alatt állt. Ez azzal járt, hogy rendszeresen meg kellett jelennie a rendőrségen, és mindenről el kellett számolnia a hatóságoknak.

Utazási korlátozások: Az eljárás egy jelentős részében nem hagyhatta el Románia területét az ügyész előzetes engedélye nélkül, ami korlátozta a külföldi (például magyarországi vagy európai uniós) hivatalos partnerkapcsolatok ápolását.

Bár a hivatali és intézményi eltiltásokat a védelem jogi lépései és az idő múlása miatt később feloldották – így Antal Árpád a vizsgálat későbbi éveiben már visszatérhetett a feladataihoz és újraválasztható is volt –, az eljárás kezdeti időszaka teljesen felborította a város megszokott irányítását.”

Remélem, világos.

De nézzük tovább!

„A romániai Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) látványos és kiterjedt korrupcióellenes harca során számos olyan magas rangú politikus, miniszterelnök és polgármester ellen indult eljárás, akiket a bíróság végül jogerősen felmentett a vádak alól, sok esetben kifejezetten a román büntetőjogban szereplő «a tett nem létezik» (fapta nu există) vagy «nem minősül bűncselekménynek» indoklással.

A legismertebb és legnagyobb horderejű esetek:

1. Kormányfők és miniszterek

Victor Ponta (volt miniszterelnök): A DNA 2015-ben indított ellene eljárást adócsalás, pénzmosás és okirat-hamisítás vádjával (a hírhedt Turceni-Rovinari ügyben), ami a miniszterelnöki lemondásához vezető politikai válságot is elindította. 2018-ban a Legfelsőbb Bíróság jogerősen felmentette.

Călin Popescu-Tăriceanu (volt miniszterelnök, a Szenátus egykori elnöke): A DNA hamis tanúzással és bűnpártolással vádolta meg egy ingatlan-visszaszolgáltatási ügyben. A bíróság végül jogerősen felmentette a vádak alól, kimondva a bűncselekmény hiányát.

Ludovic Orban (volt miniszterelnök, miniszter): 2016-ban a DNA azzal gyanúsította meg, hogy befolyását használta fel anyagi előnyök szerzésére a helyi választási kampányban, ami miatt vissza kellett lépnie a bukaresti főpolgármester-jelöltségtől. A bíróság jogerősen felmentette, mivel a vádolt cselekmény nem merítette ki a bűncselekmény fogalmát.