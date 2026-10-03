A tabellán szerzett gól nélkül és egy ponttal álló Georgia hétfőn Észak-Írországban folytatja a Nemzetek Ligája B divíziójának csoportkörét.
Mamardasvili megnevettette Kerkezt, Szoboszlaival és Pécsivel is elbeszélgetett
Pénteken öt védést is bemutatott a georgiai labdarúgó-válogatott kapusa, mégis vereséggel távozhatott a Puskás Arénából. Giorgi Mamardasvili a magyar válogatott 1-0-s sikere után liverpooli csapattársaival – Szoboszlai Dominikkal, Kerkez Milossal és Pécsi Árminnal – is beszélgetett.
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