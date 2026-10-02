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Vélemény

Egy kamat, két valóság

Az euró egyik nagy előnye a stabilitás. De van egy kevesebbet emlegetett ára, az önálló monetáris politika feladása. Csakhogy egy aszály, alacsony folyóállás vagy energiaellátási sokk egészen másképp érintheti Magyarországot, mint Németországot vagy Franciaországot. A nagy kérdés ezért az, hogy a jövőben mennyire lesz jó nekünk az egységes európai gyógyszer gazdasági sokkok idején.

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Sebestyén Géza
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2026. 10. 02. 5:18
Fotó: MATTHIAS BALK / DPA
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Miért fáj a tengerpart hiánya? Az orosz energiaválság hatása nem volt szimmetrikus. Az Európai Bizottság 2026-os magyar országjelentése szerint 2025-ben az importált magyar kőolaj több mint 90 százaléka, az importált földgáz 74 százaléka Oroszországból érkezett. Ráadásul a magyar gazdaság egységnyi hozzáadott érték előállításához 70 százalékkal több energiát használt fel, mint az EU átlaga.

Képzeljünk el egy új vezetékkiesést vagy olyan szankciót, amely hirtelen megdrágítja a Magyarországra érkező energiát, miközben Nyugat-Európa LNG-nek köszönhető diverzifikáltabb beszerzése miatt kisebb sokkot szenved el. Nálunk egyszerre nőhet az infláció és csökkenhet a kibocsátás, miközben az eurózóna átlagában a változás jóval kisebb. Az EKB egy ilyen forgatókönyv esetén indokoltan lehetne sokkal kevésbé szigorú, mint amilyen reakciót a magyar inflációs várakozások önmagukban indokolnának.

Kit szorít jobban a szoros?

A közel-keleti energiaválság ugyanezt a problémát még tisztábban mutatja. A Hormuzi-szoros 2026-os lezárását követően az eurózóna inflációja január és május között 1,7 százalékról 3,2 százalékra emelkedett, és az EKB becslése szerint ezt a növekedést szinte teljes egészében energiakínálati sokkok magyarázták.

Első látásra ez tökéletesen szimmetrikus sokk. Ugyanúgy drágul az olaj Párizsban és Budapesten. Ám mivel a magyar gazdaság ugyanannyi hozzáadott érték előállításához 70 százalékkal több energiát használ az uniós átlagnál, így ugyanaz a világpiaci áremelkedés nálunk nagyobb költségsokkot okoz. Magyarul egy azonos globális vihar nem jelent azonos károkat.

Kinek gyorsabba a jövő?

A technológiai forradalom sem hat azonos módon az egyes tagállamokra és hazánkra. Az Eurostat 2025-ös adatai szerint az EU vállalkozásainak 20,0 százaléka használt Mesterséges Intelligenciát, Németországban 26,0, Hollandiában 33,2, Magyarországon viszont csak 10,4 százalék volt ez az arány.

Az MI ezért pozitív kínálati sokk is lehet, de nem biztos, hogy azonos sebességgel terjed minden gazdaságban. Ha a termelékenység, a beruházás és a bérek Nyugat-Európa egy részében gyorsabban nőnek, miközben Magyarország lassabban adaptálja a technológiát, az EKB egy olyan átlagos euróövezeti gazdasági helyzetre reagálhat, amely egyre kevésbé hasonlít a magyar valóságra.

Miért fontos az időjárás a monetáris politikának? Az aszály esetében már eddig is láttunk drámai különbséget. A KSH becslése szerint 2022-ben a magyar mezőgazdaság reál bruttó hozzáadott értéke 37 százalékkal esett, a növénytermesztés volumene 27 százalékkal zsugorodott. Egy ilyen sokk egyszerre rontja a GDP-t és emeli az élelmiszerárakat.

Egy magyar aszály viszont az eurózóna egészének inflációjában alig látszana, különösen ha Németországban, Franciaországban vagy Olaszországban normális a termés. Valutaunióban az EKB-nak nincs oka egy magyar mezőgazdasági sokk miatt megváltoztatni a teljes övezetre szabott kamatot, miközben a hazai gazdaságban a növekedési és inflációs következmények egyszerre lehetnek jelentősek.

Hogyan hat a Duna a kamatokra?

A paksi eset ennél is szemléletesebb. Az MVM 2026. augusztus 10-i közlése szerint az alacsony dunai vízállás miatt három blokkot le kellett állítani, a negyedik 11 napig 50 százalékos teljesítménnyel működött. Egy ilyen esemény növeli az importigényt, emelheti a villamos energia árát, és ezen keresztül a vállalati költségeket is.

Németországban vagy Hollandiában ettől még sem a helyi villamosenergia-kínálat, sem az infláció nem feltétlenül változik érdemben. Ez szinte tankönyvi országspecifikus sokk. Az EKB számára makrogazdaságilag elhanyagolható esemény, Magyarország számára azonban az energiaellátást, a külkereskedelmet, az árakat és a versenyképességet egyszerre érintő probléma.

Mi a forint ára?

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a saját valuta minden ilyen helyzetben jobb. Egy energiaválságban például az olaj drágulása és a forint gyengülése összeadódhat, így a saját árfolyam nemcsak lengéscsillapító, hanem lengéskeltő is lehet. Az euró ezt az importált inflációs csatornát megszüntetné.

A monetáris önállóság ráadásul egy kis, nyitott gazdaságban soha nem teljes. A Fed és az EKB kamatpolitikája hat a nemzetközi hozamokra, a magyar kockázati prémiumra és a forint árfolyamára, ezért az MNB mozgástere jóval szűkebb annál, amit pusztán a saját valuta létezése sugall.

A magyar euróvita ezért nem írható le egyetlen kamatelőnnyel vagy egyetlen árfolyamkockázattal. Valójában kétféle biztosítás között kell összevetni a költségeket és előnyöket. A saját valuta nagyobb lehetőséget ad az országspecifikus sokkok kezelésére, az euró pedig megszünteti a forintárfolyam kockázatát, és közös monetáris hitelességet, valamint mélyebb pénzügyi integrációt kínál.

Mit hoz a jövő?

A következő húsz évben ezért nemcsak azt érdemes mérni, hogy Magyarország ma mennyire teljesíti az euró bevezetésének formális feltételeit, hanem azt is, milyen sokkok valószínűek, és ezek mennyire mozgatják együtt a magyar és az euróövezeti gazdaságot. Ha az energiafüggőség, a mezőgazdaság, a klímakitettség, az ipari szerkezet vagy a technológiai adaptáció miatt rendszeresen eltérő helyzetbe kerülünk, akkor nagyobb értéke lehet a saját stabilizációs eszközöknek. Ha viszont az integráció tovább erősíti az együttmozgást, akkor a közös pénz előnyei kaphatnak nagyobb súlyt.

A paksi nyár ezért több volt energetikai epizódnál. Megmutatta, milyen lehet egy olyan sokk, amely Budapesten komoly makrogazdasági kérdés, Frankfurtban viszont alig látható. Az euró bevezetése kapcsán a legfontosabb kérdés az, hogy a következő évtizedekben ugyanarra a gazdaságpolitikai gyógyszerre lesz-e szükségünk, mint Európa nagy részének, vagy sem.

A szerző közgazdász, egyetemi docens

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