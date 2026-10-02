Egy kamat, két valóság

Miért fáj a tengerpart hiánya? Az orosz energiaválság hatása nem volt szimmetrikus. Az Európai Bizottság 2026-os magyar országjelentése szerint 2025-ben az importált magyar kőolaj több mint 90 százaléka, az importált földgáz 74 százaléka Oroszországból érkezett. Ráadásul a magyar gazdaság egységnyi hozzáadott érték előállításához 70 százalékkal több energiát használt fel, mint az EU átlaga.

Képzeljünk el egy új vezetékkiesést vagy olyan szankciót, amely hirtelen megdrágítja a Magyarországra érkező energiát, miközben Nyugat-Európa LNG-nek köszönhető diverzifikáltabb beszerzése miatt kisebb sokkot szenved el. Nálunk egyszerre nőhet az infláció és csökkenhet a kibocsátás, miközben az eurózóna átlagában a változás jóval kisebb. Az EKB egy ilyen forgatókönyv esetén indokoltan lehetne sokkal kevésbé szigorú, mint amilyen reakciót a magyar inflációs várakozások önmagukban indokolnának.

Kit szorít jobban a szoros?

A közel-keleti energiaválság ugyanezt a problémát még tisztábban mutatja. A Hormuzi-szoros 2026-os lezárását követően az eurózóna inflációja január és május között 1,7 százalékról 3,2 százalékra emelkedett, és az EKB becslése szerint ezt a növekedést szinte teljes egészében energiakínálati sokkok magyarázták.

Első látásra ez tökéletesen szimmetrikus sokk. Ugyanúgy drágul az olaj Párizsban és Budapesten. Ám mivel a magyar gazdaság ugyanannyi hozzáadott érték előállításához 70 százalékkal több energiát használ az uniós átlagnál, így ugyanaz a világpiaci áremelkedés nálunk nagyobb költségsokkot okoz. Magyarul egy azonos globális vihar nem jelent azonos károkat.

Kinek gyorsabba a jövő?

A technológiai forradalom sem hat azonos módon az egyes tagállamokra és hazánkra. Az Eurostat 2025-ös adatai szerint az EU vállalkozásainak 20,0 százaléka használt Mesterséges Intelligenciát, Németországban 26,0, Hollandiában 33,2, Magyarországon viszont csak 10,4 százalék volt ez az arány.

Az MI ezért pozitív kínálati sokk is lehet, de nem biztos, hogy azonos sebességgel terjed minden gazdaságban. Ha a termelékenység, a beruházás és a bérek Nyugat-Európa egy részében gyorsabban nőnek, miközben Magyarország lassabban adaptálja a technológiát, az EKB egy olyan átlagos euróövezeti gazdasági helyzetre reagálhat, amely egyre kevésbé hasonlít a magyar valóságra.