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Vélemény

Tényleg a német autóipar gyarmata Magyarország?

A számok egészen mást mutatnak.

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Sebestyén Géza
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2026. 09. 10. 19:26
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A magyar kontrollú 4iG szintén bekerült a hozzáadottérték-rangsor első tíz helyezettje közé, miközben a csoport 2024-es nettó árbevétele 17,7 százalékkal, 700,4 milliárd forintra nőtt. Ez a vállalat egyben azt is jól mutatja, hogy milyen gyorsan változott az elmúlt években a hazai vállalati élmezőny.

2025-ben a HIPA közreműködésével eldöntött beruházások 17 különböző országból érkeztek, miközben a hozzáadottérték-lista élén magyar központú cégek állnak. Magyarország tehát gazdasági szempontból is szuverén ország, nem gyarmata senkinek.

Az egyébként sem probléma, hanem óriási eredmény, hogy komoly német, amerikai, francia vagy akár ázsiai világcégeknek van nálunk gyára, kutatóközpontja és egyéb vállalata. Ezek ugyanis nem csak munkahelyeket hoznak létre és adóbevételt termelnek, de jelentős mértékben hozzájárulnak ahhoz is, hogy itthon is minél több nemzetközi szaktudást tudjanak megszerezni a magyarok.

A cikk szerzője közgazdász, egyetemi docens

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Audi Hungária ZRt.)

németországaudinémet autóipar

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