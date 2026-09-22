idezojelek
Vélemény

Mi marad a szélerőmű után?

Egy turbinalapátot úgy terveznek, hogy évtizedeken át ellenálljon szélnek, esőnek és fáradásnak. Éppen ezért az életciklusa végén nagyon nehéz újrahasznosítani. Egy becslés szerint 2050-re világszerte akár 43 millió tonna kumulált lapáthulladék keletkezhet. A leszerelésnél még az sem magától értetődő, hogy minden betont ki kell-e ásni a földből, és a teljes eltávolítás újabb környezeti károkat okozhat. A szélerőművek valódi mérlege ezért csak akkor látszik, ha a gyártástól a bontásig végigkövetjük az egész történetet.

Sebestyén Géza avatarja
Sebestyén Géza
Cikk kép: undefined
2026. 09. 22. 5:35
Fotó: PATRICK PLEUL
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A torony tömegében a JRC 2024-es adatai szerint a rézigény 0,65–6,2 tonna, a neodímiumigény pedig a generátortípustól függően 6–210 kilogramm lehet megawattonként.

A lapát a probléma

A turbinalapát környezeti paradoxona, hogy éppen attól nehéz újrahasznosítani, amitől jól végzi a dolgát. Azaz mert könnyű, merev és évtizedekre tervezett szerkezet. Pu Liu és Claire Y. Barlow 2017-es cikke 2050-re 43 millió tonna kumulált lapáthulladékkal számolt világszerte, az éves növekményt pedig akkorra 2,9 millió tonnára becsülte.

A hulladéklerakás dokumentált gyakorlat volt és helyenként ma is az, ám eközben terjed az aprítás, a cementipari hasznosítás, a pirolízis és a kémiai szétválasztás is. A németországi Kaskasi tengeri szélerőműparkban 2022-ben már 81 méteres, szétszedhetőségre tervezett RecyclableBlade lapátokat telepítettek. Vagyis a hulladékprobléma valós, de nem technológiailag megoldhatatlan.

A leszerelés sem egyszerű

Az életciklus végén újabb kihívás következik. A teljes eltakarítás néha jelentős környezeti terhelést okoz. A szárazföldi szélprojektekhez tartozó infrastruktúra tömegének akár 75 százalékát az alapozások adhatják, és ezeket az Egyesült Államokban gyakran 3–5 láb, vagyis nagyjából 0,9–1,5 méter mélység alatt a helyükön hagyják.

Ennek oka nem pusztán a költség. A teljes alapkiemelés további talajbolygatást, zajt, eróziót és vízelvezetési problémákat is okozhat. A felszín helyreállítása tehát mérlegelés: egy több méter mély betontest minden darabjának kiásása látványosan „tiszta” eredményt adna, de közben újabb gépi munkát, szállítást és környezeti zavarást generálna.

A helyszín számít

A szélerőmű környezeti mérlege nemcsak attól függ, miből épül, hanem attól is, mennyi áramot termel ugyanabból az acélból és betonból. Ha két azonos anyagigényű turbina közül az egyik életciklusa alatt 50 százalékkal több villamos energiát termel, akkor az anyagfelhasználás és a gyártási kibocsátás egy kilowattórára vetítve körülbelül egyharmaddal kisebb. Ilyen szempontból a magyar szélkerekek relatív terhelése várhatóan magasabb lesz, mint a jobb szélviszonyok közé telepített hasonló erőműveké.

A helyszínválasztás az élővilág miatt is döntő. Evan M. Adams, Julia Gulka és Kathryn A. Williams 2021-es metaelemzése 17 szélerőműpark 36 vizsgálatát összesítette. A turbinák alacsony szélsebességnél alkalmazott időszakos visszafogása átlagosan 63 százalékkal csökkentette a denevérpusztulást, vagyis az ökológiai kár egy része üzemeltetési döntésekkel mérsékelhető.

A szélturbina tehát nem karbonmentes. Több száz tonna beton és acél, különleges szállítás, út- és hálózati infrastruktúra, nehezen újrahasznosítható kompozit és végül leszerelési munka tartozik hozzá.

A cikk szerzője közgazdász, egyetemi docens

környezeti terhelésenszbetonszél

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekskócia

Kelták ráznák le a brit igát

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmandiner

Az a fránya propaganda

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekcdu

Rettegés az AfD-től

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Einstand a gyarmaton

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojeleknagy feró

Beatrice-kvíz: 8 óra munka, Nagy Feró és a rock and roll – mennyire ismeri a legendás zenekart?

Magyar Nemzet avatarja

Nagy Feró és a Beatrice dalai generációk számára jelentettek sokat – most 5 kérdésben tesztelheti, mennyire emlékszik a zenekar történetére.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu