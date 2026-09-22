Mi marad a szélerőmű után?

A torony tömegében a JRC 2024-es adatai szerint a rézigény 0,65–6,2 tonna, a neodímiumigény pedig a generátortípustól függően 6–210 kilogramm lehet megawattonként.

A lapát a probléma

A turbinalapát környezeti paradoxona, hogy éppen attól nehéz újrahasznosítani, amitől jól végzi a dolgát. Azaz mert könnyű, merev és évtizedekre tervezett szerkezet. Pu Liu és Claire Y. Barlow 2017-es cikke 2050-re 43 millió tonna kumulált lapáthulladékkal számolt világszerte, az éves növekményt pedig akkorra 2,9 millió tonnára becsülte.

A hulladéklerakás dokumentált gyakorlat volt és helyenként ma is az, ám eközben terjed az aprítás, a cementipari hasznosítás, a pirolízis és a kémiai szétválasztás is. A németországi Kaskasi tengeri szélerőműparkban 2022-ben már 81 méteres, szétszedhetőségre tervezett RecyclableBlade lapátokat telepítettek. Vagyis a hulladékprobléma valós, de nem technológiailag megoldhatatlan.

A leszerelés sem egyszerű

Az életciklus végén újabb kihívás következik. A teljes eltakarítás néha jelentős környezeti terhelést okoz. A szárazföldi szélprojektekhez tartozó infrastruktúra tömegének akár 75 százalékát az alapozások adhatják, és ezeket az Egyesült Államokban gyakran 3–5 láb, vagyis nagyjából 0,9–1,5 méter mélység alatt a helyükön hagyják.

Ennek oka nem pusztán a költség. A teljes alapkiemelés további talajbolygatást, zajt, eróziót és vízelvezetési problémákat is okozhat. A felszín helyreállítása tehát mérlegelés: egy több méter mély betontest minden darabjának kiásása látványosan „tiszta” eredményt adna, de közben újabb gépi munkát, szállítást és környezeti zavarást generálna.

A helyszín számít

A szélerőmű környezeti mérlege nemcsak attól függ, miből épül, hanem attól is, mennyi áramot termel ugyanabból az acélból és betonból. Ha két azonos anyagigényű turbina közül az egyik életciklusa alatt 50 százalékkal több villamos energiát termel, akkor az anyagfelhasználás és a gyártási kibocsátás egy kilowattórára vetítve körülbelül egyharmaddal kisebb. Ilyen szempontból a magyar szélkerekek relatív terhelése várhatóan magasabb lesz, mint a jobb szélviszonyok közé telepített hasonló erőműveké.