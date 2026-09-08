Nagyobb lehet a vagyonvisszaszerzés ára, mint gondolnánk

Az eredmény egyszerre megdöbbentő és figyelmeztető. Az érintett vállalkozások foglalkoztatása mintegy 54 százalékkal, bértömegük 63 százalékkal, új bankhiteleik volumene pedig 50 százalékkal esett vissza a vizsgálat következtében.

De a dominók nem álltak meg itt. Azok a bankok, amelyeknek nagy volt a kitettségük az eljárásba vont társaságokkal szemben, más vállalatok hitelezését is visszafogták. A vizsgálatban nem érintett, de ezeken a bankokon keresztül kitett cégek új hitele 18 százalékkal csökkent, foglalkoztatásuk 10, bértömegük pedig 12 százalékkal esett.

Így válik a vagyonvisszaszerzés makrogazdasági kérdéssé. A logikai sorrend világos. A vállalat elveszíti a szerződéseit. Ennek következtében a bankja kockázatosabbnak látja, ezért szűkíti a finanszírozást. A cég így kevesebbet rendel a beszállítóitól, ami miatt a beszállító bevétele is visszaesik, és az ő kockázata is nő. Ezzel párhuzamosan a bank óvatosabb lesz más ügyfelekkel is. Emiatt olyan vállalkozás foglalkoztatása is csökkenhet, amely ellen soha semmilyen eljárás nem indult.

Az amerikai tanács

Az Arthur Andersen története ennél is kegyetlenebb. Az Enron könyvvizsgálója ellen 2002-ben indult büntetőeljárás. Az ügyfelek érthető módon menekülni kezdtek, az amerikai üzlet összeomlott, mintegy 28 ezer munkahely szűnt meg.

Három évvel később az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága egyhangú, 9-0 arányú döntéssel megsemmisítette az elmarasztaló ítéletet, mert hibásnak találta az esküdtszéknek adott instrukciókat. Csakhogy addigra nem volt mit megmenteni. A vállalat, a munkahelyek örökre elvesztek.

Egy vállalat értékének jelentős része nem gépekből és ingatlanokból fakad, hanem ügyfélkapcsolatokból, dolgozói tudásból, banki bizalomból, beszállítói szerződésekből és reputációból. Ha ezek elvesznek, akkor ezt a rombolást később még kártérítés fizetésével sem lehet jóvátenni.

Megszűnő koncessziók

Kolumbiában az Odebrecht-botrány miatt szakadt meg a Ruta del Sol II autópálya-koncesszió. A beruházás akkor mindössze 52 százalékos készültségnél tartott. Maga a kolumbiai hatóság hangsúlyozta, hogy a szerződés lezárásánál meg kell védeni a munkavállalókat, a beszállítókat, az úthasználókat és a finanszírozó bankokat.