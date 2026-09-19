A háztartás titkos befektetései

Andrew Francis-Tan és Hugo M. Mialon 2014-es, több mint 3000 amerikai résztvevőt vizsgáló tanulmánya ráadásul azt találta, hogy az esküvő és eljegyzési gyűrű ára egyáltalán nem korrelál a házasság hosszával.

A gyémántot természetesen fogyasztási és érzelmi kiadásként érdemes kezelni, nem pénzügyi befektetésként. A fentiek miatt is ajánlott, hogy csak akkora összeget költsünk rá, amelynek akár teljes elvesztése nem jelent anyagi problémát.

Ha fontos az értéktartás, tanúsított természetes követ és egyszerű foglalatot keressünk akár másodkézből, és őrizzük meg a dokumentumokat. De a legjobb befektetés valószínűleg az, ha dolgozunk a házasságunk tartósságán.

3. Csúcstelefon: a havi részlet csak az egyszeri kifizetést csökkenti, nem a veszteséget

A vásárláskor többszázezer forintos okostelefonok pár év alatt értékük akár háromnegyedét is elveszíthetik. R. R. Latypov, E. A. Postolit és E. A. Akhmedova 2025-ös kutatása 1,9 millió ármegfigyelésből mutatta ki ugyanazt az árdinamikát. A készülék magas bevezetési árról indul, majd az életciklus során egyre olcsóbb lett.

A premier napja ezért rendszerint az egyik legdrágább időpont a vásárlásra. Összességében pedig az bukik a legtöbbet, aki még gyakran is cseréli a telefonjait.

Egy előző generációs vagy megbízhatóan felújított modell, a hosszú, akár négy-öt éves folyamatos használat, a hosszú szoftvertámogatás, illetve a kijelzővédelem nagyobb pénzügyi előnnyel járhat, mint bármilyen látványos egyszeri árkedvezmény.

4. Gamer laptop: így tesznek szegényebbé az új processzorok

A számítógépedet akkor is amortizálja az új technológia, ha te továbbra is a régit használod. Nem csoda, hogy egy gamer laptop három év után akár eredeti értékének csak 20 százalékát érheti.

Ernst R. Berndt, Ellen R. Dulberger és Neal J. Rappaport 2000-es cikke szerint az asztali számítógépek minőséggel igazított ára 1976 és 1999 között évente átlagosan 27,46 százalékkal esett. A régi gépet nemcsak a folyamatos használat, hanem az egyre jobb új gépek is leértékelték.