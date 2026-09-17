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Kell a nemzeti ellenállás a kormányzati önkénnyel szemben

Nem kedveljük a jelenlegi győzteseket, de örülnénk, ha valami csoda folytán megváltoznának, szakítanának a lakájpolitikával, nem kötnének Brüsszellel titkos paktumokat, betartanák az ígéreteiket, és végre a nemzet érdekében munkálkodnának.

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Bánó Attila
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2026. 09. 17. 5:50
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És egyetértünk Schiffer András ügyvéddel és közszereplővel is, aki minap, a YouTube-ra felkerült videóban ismertette Magyar Péter képzeletbeli elmekórképének öt legfőbb jellemvonását:

„Első: rendszeresen előrekeretezi azt, amivel őt az ellenfelei meg fogják támadni. Az elmúlt három hónapban nem sok ilyet láttunk, viszont a megelőző két évben folyamatosan ezt a műsort néztük… Második: rendszeresen azzal vádolja meg az ellenfeleit, amit ő maga csinál… Áldozati pózba vágja magát, és úgy néz ki, mintha Toroczkai állandóan sértegetné az ellenfelét, miközben ő ebből él. A harmadik a folyamatos alázás. A negyedik a blöffölés… Blöfföl, mert ott, akkor, abban a pillanatban jól hangzik. Ezt a szektát egyetlen egy dolog érdekli, a pillanat. Ha a következő pillanatban kiderül, hogy az egész egy blöff, semmi nem igaz belőle, ez a törzsközönséget nem érdekli. Az ötödik pedig a folyamatos hazudozás. Ez a lételeme neki.”     

Nemrég egy balos közszereplő összehasonlította Orbán Viktort és Magyar Pétert. Elismerte, hogy Orbán bátran harcolt a brüsszeli nyomásgyakorlással szemben, de nem volt elég ügyes, mert nem tudta hazahozni a szóban forgó pénzeket. Valóban. Ha Orbán Viktor „ügyes” lett volna, akkor csatlakozik az Európai Ügyészséghez (az nyilván jobb, mint a magyar), elfogadja a migránskvótát, a genderpropagandát, az LMBTQ-mozgalom „gyermekérzékenyítő” tevékenységét és az ukrajnai háború folytatásának finanszírozását. Vagyis a pénzért cserébe feladta volna függetlenségünk jelentős részét.

Amióta Magyar Péter feltűnt a hazai politikai élet mezején, azóta számos jelét adta a politikusi alkalmatlanságnak. Ennek látszólag ellentmond, hogy a választási kampány során tett ígéretei, illetve a Fidesz–KDNP-kormányról összehordott hazugságai kétharmados győzelmet hoztak a pártjának. A szög azonban már kezd kibújni a zsákból, hamarosan nehéz idők jönnek.

Nem kedveljük a jelenlegi győzteseket, de örülnénk, ha valami csoda folytán megváltoznának, szakítanának a lakájpolitikával, nem kötnének Brüsszellel titkos paktumokat, betartanák az ígéreteiket, és végre a nemzet érdekében munkálkodnának. Tudjuk, mindez hiú remény, Magyar Péter és a neki engedelmeskedő Tisza-kormány képtelen átlépni az árnyékát, ezért hallgatnunk kell Orbán Viktorra: az önkénnyel szemben harcolni kell!

A szerző újságíró

(Borítókép: Orbán Viktor előadása a Kötcsei Találkozón Fotó: Fidesz)

brüsszelkormányMagyar Péter

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