Borítókép: Illusztráció (Fotó: Teknős Miklós)
November elején lehet új elnöke az Alkotmánybíróságnak
Kiírta az Alkotmánybíróság az elnöki tisztség betöltésére vonatkozó pályázatot. A posztra valamennyi alkotmánybíró jelentkezhet, a pályázatok benyújtásának határideje október 26., az új elnök megválasztását pedig november 2-ára tervezik.
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