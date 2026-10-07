Úgy tűnt egy a magyar labdarúgó-válogatott, mintha nem is létezett volna
Kedden este a magyar U21-es labdarúgó-válogatott 0-0-s döntetlent ért el idegenben Törökország ellen, s ezzel fejezte be szereplését az Európa-bajnoki selejtezőben. A magyar csapatnak egyetlen másodpercig nem volt semmi esélye arra, hogy továbbjusson. Magyarország ezzel sorozatban a nyolcadik nyári olimpiai szereplésről marad le.
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