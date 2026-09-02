Nyugaton ma Oroszország ellen folyik a gyűlöletkampány és az a híresztelés, hogy az oroszok Európa megtámadását tervezik. Ehhez csatlakozott Magyar Péter, aki ezzel az orosz-magyar kapcsolatokat rongálja, mert ezt várja tőle Brüsszel. Márpedig nem szolgálja nemzeti érdekeinket, hogy az újabb hisztériával lényegében állást foglaljunk egy megnyerhetetlen, emberek százezreinek életét felemésztő háború folytatása mellett. Hiába állítja a magyar kormány, hogy támogat minden olyan törekvést, amely a fenntartható béke felé vezet, az említett állásfoglalás ennek ellenkezőjéről szól.

És vegyük észre, hogy a nyugati oroszellenesség már a rasszizmus jegyeit hordozza. A Nyugat jórészt átvette az ukrajnai diktatúra számos oroszellenes rendelkezését. Az orosz nyelvet, kultúrát és vallásgyakorlást még nem tiltották be, de önkényesen foglalnak le orosz vagyonokat, tiltanak ki politikusokat és üzletembereket, amit pedig a nemzetközi sportéletben művelnek, az teljesen elfogadhatatlan. Az orosz atléták például évek óta ki vannak zárva a nemzetközi atlétikai versenyekről és az Európa-bajnokságokról, mégpedig politikai okok miatt.

Ami pedig az orosz fenyegetést illeti, idézzük Krausz Tamás történész véleményét: „Nem Oroszország terjeszkedett, hanem a NATO. […] A tényekből kell kiindulni. Nem Oroszország jött keletről nyugatra, hanem a Nyugat ment nyugatról keletre. A háborút akkor lehet lezárni, ha a 2022-es orosz nemzetbiztonsági alaptételeket nyilvánosan megvitatjuk. Nyugaton azonban nem ezt vitatják meg, hanem Zelenszkij fantazmagóriáit. Ez katasztrófa, mert naponta ezrek halnak meg a háborúban.”

A jelenlegi magyar miniszterelnök sajnos ennek tudatában írta alá az oroszellenes kormányhatározatot.

A szerző újságíró