Ellenállunk a demokráciát lebontó önkénynek

Magyar Péter bizonyára aggódva hallotta, hogy ha a folyamat így halad, akkor huszonöt év múlva már nem lesz Európai Unió, és angolszász helyett ázsiai irányítású világrend következik. Orbán Viktor szerint Ursula von der Leyen pozícióját meg kellene szüntetni és a Patriótáknak kell átformálni az EU-t. Ha Orbán Viktornak igaza lenne – ami gyakran megesik −, akkor a tiszásoknak szembe kellene nézni azzal a szomorú ténnyel, hogy felesleges volt a sok brüsszeli talpnyalás.

Néhány napja történt, hogy a Fidesz szervereit biztosító központban előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség nyomozói, és lefoglalták a párt teljes kommunikációs rendszerét, valamint adatbázisait. Ilyesmire a rendszerváltás óta nem volt példa. A globalista „elit” már megbuktatta a nemzeti-keresztény értékrendet követő Orbán-kormányt, ezért az Európai Ügyészség, az Európai Bizottság félrefordítja tekintetét és hallgat. Fél éve még hatalmas patáliát csaptak volna, ha a Tisza Pártot érte volna hasonló sérelem.

Apáti Bence ismert közéleti szereplő írta nemrég Pilhál Tamás Áruló című könyvéhez kapcsolódva: „Magyar Péternél nem volt elvetemültebb ellenfelünk. Békét hirdet, de közben vicsorogva fenyegetőzik, üvöltve börtönt emleget. Fújtat, prüszköl, szitkozódik, elárul. Bosszút akar állni a meg nem kapott miniszteri szék miatt. Hogy nem csinálhatott olyan karriert, amilyet megálmodott magának.”