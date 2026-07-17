Magyar Péter a mentelmi jogról és a „sarzsiról”

Magyar Péter sekélyes gondolkodásáról tanúskodik, hogy a Fidesz-frakció döntése mögött csak személyes anyagi érdekeket képes feltételezni. Az fel sem merül benne, hogy országgyűlési képviselők felelősséget érezhetnek a választóik iránt, hogy komolyan veszik az esküjüket és tisztességesen képviselik körzetük, pártjuk érdekeit. Ezeket nem feltételezheti az ellenfeleiről egy olyan politikus, aki csak köztörvényes bűnözőket, maffiózókat, csalókat és pedofilokat lát bennük.

Magyar Péter minden parlamenti beszéde hemzseg az ellenzék rágalmazásától, sértegetésétől, az alpári jelzőktől. A parlamenti viták színvonalát soha nem látott mélységekbe süllyesztette. Pártjának képviselői is megérik a pénzüket, mert a Tisztelt Ház hagyományaihoz méltatlan alakításokat lelkes tapsviharokkal jutalmazzák. A díszes társaság saját magát is megtapsolta azok után, hogy megszavazták az alaptörvény 17. módosítását. Ettől azt várják, hogy megszünteti Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatását, tizenkét évben maximálja a parlamenti képviselői mandátumot, továbbá jelentős változásokat hoz az Alkotmánybíróság működésében. Elmozdítanák Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét és több alkotmánybírót.