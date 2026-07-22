Megszűnt a jogállam, 1956 örökségét lebontja a Tisza Párt

Úton-útfélen látni és hallani, hogy a gazdaság, a tudományok, a kultúra, a sport, az egészségügy, az oktatás területén folyik az intézményi struktúra átalakítása annak érdekében, hogy a Fidesz–KDNP-hez köthető, vagy csak a volt kormányzattal szimpatizáló vezetők, illetve tisztségviselők helyébe a Tisza Párt részéről elfogadható személyek kerüljenek.

Szégyen, hogy kiváló tudósok, köztisztviselők, művészek, sportemberek, intézményvezetők, üzletemberek kerülnek támadások kereszttüzébe azért, mert alkotni, dolgozni, vállalkozni merészeltek az Orbán-kormány évei alatt, és jó kapcsolatokat ápoltak a nemzeti oldal barátaival.

Olyan emberekről van szó, akik a saját szakmai területükön keményen dolgoztak, küzdöttek annak érdekében, hogy kimagasló eredményekkel, értékes életművekkel gazdagítsák hazánkat. Most, sikeres pályájuk delén megérdemelnék az elismerést, a további támogatást, hogy ne megrágalmazva és megszégyenítve, hanem a társadalom megbecsült tagjaiként fejezhessék be pályájukat.

Példaként említem Mocsai Lajos ismert kézilabda mesteredzőt, a Testnevelési Egyetem (TE) kuratóriumi elnökét, korábbi rektorát. Mocsai 2021-ben lett a kuratórium elnöke, akkor, amikor a modellváltással, vagyis a vagyonkezelő alapítványi formában való működéssel az Orbán-kormány növelni kívánta a magyar egyetemek nemzetközi versenyképességét, oktatási színvonalát. Mivel az új szisztéma az Orbán-rendszer terméke volt, ezért most, a tiszás reflexeknek megfelelően ezt is le kell bontani.

Mocsai, a kivételes sportpályafutással büszkélkedhető rektor az egyetem élén is megállta a helyét. Az egyetem érdekében kifejtett eredményes munkásságát Sterbenz Tamás, a jelenlegi rektor is elismerte. Az Indexben megjelent interjújában azt mondta: „Mocsai érdeme, hogy 2014-ben a TF az önállósodás útjára lépett, és levált az orvostudományi egyetemről.”

Ugyanez a Sterbenz Tamás ezután megjegyezte, hogy „2022 óta Mocsai nem mindig vitte előre az egyetem ügyét”. Mivel a korábbi kuratóriumi tagok ismét pályázhatnak, és állítólag Mocsai is jelentkezni fog, Sterbenz szükségesnek tartotta kijelenteni: „szerencsésebbnek tartanám, ha nem tenné”.