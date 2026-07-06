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Vélemény

Az új magyar miniszterelnök beadta a derekát

Weber mosolyogva nyilatkozott, de a derűje nem ragadt ránk.

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Bánó Attila
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Magyar Péterukrajnahír tvmanfred weber 2026. 07. 06. 6:50
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Persze elringathatjuk magunkat, ha Ursula von der Le­yen elnök asszonyt hallgatjuk, aki már négy évvel ezelőtt is elismerően nyilatkozott az ukrán demokrácia eredményeiről. Mondta ezt akkor, amikor már köztudott volt, hogy Ukrajna megtűri a náci típusú katonai szervezeteket, s egyre-másra hozza a kisebbségekkel szembeni − az uniós normákkal ellentétes – intézkedéseket. Von der Leyen Manfred Weberrel együtt egyik szószólója annak az alaptalan teóriának, miszerint Európa háborúban áll Oroszországgal. Ennek az állításnak megfelelően tavaly októberben Koppenhágában, az Európa védelmének jövőjéről folyó konferencián az elnök asszony előállt egy súlyos eurómilliárdokat igénylő újrafegyverkezési tervvel.

A brüsszeli héják szerint ugyanis Ukrajna − amely egyébként nem tagja sem az EU-nak, sem a NATO-nak − Európa első védvonala. Igaz, az oroszok váltig tagadják támadó szándékaikat, de a briteket és a brüsszeli vezetést ez nem érdekli, számolatlanul öntik az eurómilliárdokat és a korszerű fegyvereket Ukrajnába.

Ennek a háborúpárti társaságnak immár megbízható partnere az új magyar miniszterelnök és az engedelmes marionettfigurákból álló Tisza Párt. Magyar Péter a gyakori botrányos viselkedésével igyekszik elterelni a figyelmet a fontos külpolitikai lépéseiről. Időnként olyanokat mond, mintha szembemenne a brüsszeli döntésekkel, de tudjuk, ez ügyben mondott már mindent, valamint mindennek az ellenkezőjét is.

Az Euronews riportere nem véletlenül érdeklődött az Ukrajnával kapcsolatos magyar álláspont felől, és Manfred Weber nem véletlenül mosolygott oly magabiztosan, amikor Magyar Péterre utalva ezt felelte: – Ő már elkötelezte magát.

A néppárti elnök elárulta az igazságot: az új magyar miniszterelnök beadta a derekát. Mihez is? Az uniós adófizetők pénzének újabb megcsapolásához és a kegyetlen ukrajnai háború folytatásának finanszírozásához. Cserébe kapunk néhány milliárd eurót a nekünk járó uniós pénzből. Tényleg ennyit ér a magyarok becsülete?

A szerző író, újságíró

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