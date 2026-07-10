A demokráciából a diktatúrába való menetelés kezdete

Magyarországon csaknem mindenki ismeri a történetet, méghozzá magától Magyar Pétertől, aki többek között ezekkel a felvételekkel indította el a Fidesz–KDNP elleni hadjáratát és saját politikai karrierjét. A strasbourgi jelenet videófelvételét egyébként az M1 is leadta, vagyis nem hazudott, hanem egy egetverő hazugságot közvetített. Micsoda különbség! Az emlékezetes esetet az interneten a mesterséges intelligencia (MI) is korrekt módon ismerteti, ezért a Tisza Párt hozzákezdhet az MI átalakításához is annak érdekében, hogy „a jövőben független és hiteles legyen”.

Magyar Péter a Facebookon történelminek nevezte a propaganda leállítását. Valóban történelminek nevezhető, hogy az MTVA új, „átmeneti” vezérigazgatója felmentette a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 csatornaigazgatóját, továbbá az, hogy távozott a tartalomszolgáltatási igazgatóhelyettes, valamint számos műsorvezető. És persze történelmi jelenet lehetett, amikor Császár Attilát, az ismert riportert biztonsági őrök vezették ki az MTVA épületéből.

Ismerjük az új miniszterelnök történelmi lépéseit. Ilyennek ígérkezik a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok tervezett félreállítása, a fideszes politikusok elleni hajtóvadászat, az alaptörvény átalakítása, a vármegyék visszanevezése a kommunisták által meghonosított megyékké, és sok egyéb, amivel be lehet vonulni a történelemkönyvekbe. Elvégre ez már az őrült császároknak is sikerült.

Amikor kiderült, hogy az MTVA frissen megbízott ideig­lenes vezérigazgatója, Horváth András és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat „azonnali hatállyal megszüntette a propagandát és leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén”, és a bejelentéssel egy időben sötétült el az M1 képernyője, a Kossuth rádió pedig a Bartók rádió adását kezdte sugározni, az MTVA sajtó- és marketingirodája közleményt adott ki. Eszerint a köztévé „az elmúlt közel 70 évben csak technikai problémák alkalmával sugárzott fekete képernyőt, ritkábban pedig halálesetkor: így akkor is, amikor 1993. december 12-én elhunyt Antall József, Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke. A fekete képernyő ezúttal is egy korszak lezárását szimbolizálja. Az elmúlt években a közmédia a politikai hatalom befolyása alá került, és elvesztette legfőbb funkcióját: a nyilvánosság hiteles és objektív tájékoztatását. Ehelyett a gyűlöletkeltés és a hazugság fóruma lett. Ez mostantól megváltozik.”