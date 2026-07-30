Mentik, ami menthető: mobilszivattyúk érkeztek Paksra

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Magyar Péter bejelentette: legkésőbb holnap teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

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Somogyi Orsolya
2026. 07. 30. 11:20
Felkészülnek a legrosszabbra, mentik, ami menthető a paksi atomerőmű termeléséből Forrás: Facebook/Gajdos László Facebook-oldala
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Pilhál György
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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