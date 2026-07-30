Újabb amerikai légicsapások Irán ellen

Hegseth Netanjahuval találkozott

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerdán találkozott Benjamin Netanjahuval, miután az izraeli miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt.

„Ma korábban volt szerencsém találkozni Izrael miniszterelnökével, Benjamin Netanjahuval” – mondta Hegseth egy X-en közzétett bejegyzésben. Az is közölte, hogy megerősítették védelmi partnerségük erejét, és az elkötelezettségüket a közös biztonsági érdekeik mellett – hívta fel rá a figyelmet a Fox News amerikai televíziós hálózat.