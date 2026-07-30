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Újabb amerikai légicsapások Irán ellen

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Az amerikai hadsereg közölte, hogy erői légicsapásokat hajtottak végre Irán ellen. Az amerikai Központi Parancsnokság kijelentette, hogy a támadás „erőteljes válasz Irán tegnapi, a Közel-Keleten állomásozó amerikai erők elleni támadási kísérleteire”.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 30. 11:51
Pete Hegseth és Benjamin Netanjahu Forrás: x
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Hegseth Netanjahuval találkozott

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter szerdán találkozott Benjamin Netanjahuval, miután az izraeli miniszterelnök Donald Trump amerikai elnökkel is tárgyalt. 

„Ma korábban volt szerencsém találkozni Izrael miniszterelnökével, Benjamin Netanjahuval” – mondta Hegseth egy X-en közzétett bejegyzésben. Az is közölte, hogy megerősítették védelmi partnerségük erejét, és az elkötelezettségüket a közös biztonsági érdekeik mellett – hívta fel rá a figyelmet a Fox News amerikai televíziós hálózat. 

 

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