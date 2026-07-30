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Magyar Péter bejelentette: legkésőbb holnap teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

klebelsberg központkormányMagyar Péter

Az iskolai tisztogatások után itt a Tisza-kormány új áldozata: átalakul a tankerületi rendszer

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Az összes tankerületi igazgatói pozíciót nyílt pályázaton hirdetik meg, a döntésbe a polgármestereket is bevonják – jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök arról is tájékoztatott, a Klebelsberg Központ irányítói szerepe megszűnik, az oktatás irányítása a Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül.

Munkatársunktól
2026. 07. 30. 10:27
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
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Hoppon maradtak a tanárok a béremeléssel

Arról is beszámoltunk korábban, hogy bár Magyar Péter rengeteget villogott a tervezett tanári béremelésekkel, a valóságban ez másképp történt. Nemrég derült ki, hogy a tanárok 0,4 százalékkal emeli a tanárok bérét, ami a gyakorlatban pár ezer forintot jelent. A szakképzésben dolgozók minimálbérét 2500 forinttal emeli meg az új kormányrendelet, a gyakornokok illetményét pedig 340 forinttal, ezeket az összegeket számszerűsítve is tartalmazza a dokumentum.

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