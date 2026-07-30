Az iskolai tisztogatások után itt a Tisza-kormány új áldozata: átalakul a tankerületi rendszer

Hoppon maradtak a tanárok a béremeléssel

Arról is beszámoltunk korábban, hogy bár Magyar Péter rengeteget villogott a tervezett tanári béremelésekkel, a valóságban ez másképp történt. Nemrég derült ki, hogy a tanárok 0,4 százalékkal emeli a tanárok bérét, ami a gyakorlatban pár ezer forintot jelent. A szakképzésben dolgozók minimálbérét 2500 forinttal emeli meg az új kormányrendelet, a gyakornokok illetményét pedig 340 forinttal, ezeket az összegeket számszerűsítve is tartalmazza a dokumentum.