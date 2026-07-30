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Szombathelyen gyújtottak tüzet az izraeliek, az izlandiak meg a VAR-t kárhoztatják

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A magyar bajnok ETO-t kiejtő Víkingur Reykjavík a Haladás stadionjában vérzett el a Bajnokok Ligájában. A Szombathelyen rendezett BL-selejtezőn az izraeli Hapoel Beer-Seva 2-0-s győzelmet aratva jutott tovább, de úgy, hogy az izlandiak a végén egy sorsdöntő tizenegyes visszavonását kérték számon a VAR-on. Az izraeli szurkolók tüzet gyújtottak a szombathelyi lelátón, emiatt akár UEFA-büntetés is várható.

Szalay Attila
2026. 07. 30. 10:23
Az izlandi szurkolók tüzet gyújtottak Szombathelyen, ahol a csapatuk kiesett a BL-ből Forrás: Víkingur FC
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A német világbajnok, Lukas Podolski lengyel csapata, a Gróbnik Zabrze pedig a Fenerbahce ellen esett ki, így az Európa-liga-selejtező harmadik körében folytatja, ahol a Fradi vagy a Twente lesz az ellenfele.

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