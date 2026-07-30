Szombathelyen gyújtottak tüzet az izraeliek, az izlandiak meg a VAR-t kárhoztatják

A német világbajnok, Lukas Podolski lengyel csapata, a Gróbnik Zabrze pedig a Fenerbahce ellen esett ki, így az Európa-liga-selejtező harmadik körében folytatja, ahol a Fradi vagy a Twente lesz az ellenfele.

Þátttöku okkar Víkinga í Meistaradeild Evrópu lýkur hér í Szombathely. Var-Dísirnar voru ekki með okkur í liði á lokamínútunni og niðurstaðan því 2-1 tap samtals.



Takk fyrir að koma alla þessa leið og styðja okkur. Næsta verkefni er UEFA Europa League 3. umferð. Takk. 🖤❤️ pic.twitter.com/Iz7o3mulxk — Víkingur Fótbolti (@vikingurfc) July 29, 2026