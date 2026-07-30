Varga Edit az ATV-hez igazol, szeptembertől az esti Híradót vezeti
Szeptembertől Varga Edit lesz az ATV Híradó kiemelt esti műsorvezetője – erősítette meg a csatorna sajtóosztálya a Magyar Nemzet értesülését. A több évtizedes televíziós múlttal rendelkező műsorvezető az MTVA és az InfoRádió után csatlakozik az ATV csapatához.
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