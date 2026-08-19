Nyári szabadidős létesítményeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem – elég soknál volt probléma
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt országos ellenőrzést folytat a nyári szabadidős létesítmények és az ott elérhető berendezések üzemeltetésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése érdekében. Az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött helyszínek 20 százalékánál, míg a vizsgált eszközök 19 százalékánál állapítottak meg jogsértést a hatóság munkatársai.
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