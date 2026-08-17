Kerkez Milos felfedte, miben jelent változást Iraola Slothoz képest

Iraola úgy fogalmazott, hogy a játékosok lassan megértik, mit szeretne látni tőlük a pályán, s hozzátette: a tétmeccsek előtt jól jött a győzelem és a kapott gól nélküli meccs érzete.

A Liverpool a BL-győztes PSG-tól igazolhat

Míg tavaly nyáron óriási költekezést rendezett, idén sokkal visszafogottabb az átigazolások terén a Liverpool. Ez azonban még változhat: két olyan futballista is képben van, aki az előző idényben BL-t nyert a PSG-vel: a francia válogatott Bradley Barcola és a szenegáli válogatott tinédzser, Ibrahim Mbaye.

A liverpooliak jó jelnek veszik, hogy mindkét játékost kihagyta a PSG a Lens ellen 1-0-ra elveszített Francia Szuperkupa-döntő meccskeretéből.