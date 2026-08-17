Kerkez MilosAndoni IraolaLiverpool FC

Kerkez Milos felfedte, miben jelent változást Iraola Slothoz képest

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A héten elkezdődik a Liverpool számára is a 2026/27-es tétmérkőzések sora: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik csapata a Newcastle United ellen játszik a Premier League első fordulójában. A két magyar futballista végigjátszotta a Liverpool vasárnapi, Como elleni felkészülési mérkőzését, Kerkez nyilatkozott is a Liverpool hivatalos felületén a 2-0-ra megnyert meccs után, akárcsak az új vezetőedző, Andoni Iraola.

Koczó Dávid
2026. 08. 17. 5:10
Kerkez Milos a Liverpool alapembere maradhat az Arne Slot helyére érkezett Andoni Iraola alatt is Fotó: AFP/Angela Weiss
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Iraola úgy fogalmazott, hogy a játékosok lassan megértik, mit szeretne látni tőlük a pályán, s hozzátette: a tétmeccsek előtt jól jött a győzelem és a kapott gól nélküli meccs érzete.

A Liverpool a BL-győztes PSG-tól igazolhat

Míg tavaly nyáron óriási költekezést rendezett, idén sokkal visszafogottabb az átigazolások terén a Liverpool. Ez azonban még változhat: két olyan futballista is képben van, aki az előző idényben BL-t nyert a PSG-vel: a francia válogatott Bradley Barcola és a szenegáli válogatott tinédzser, Ibrahim Mbaye.

A liverpooliak jó jelnek veszik, hogy mindkét játékost kihagyta a PSG a Lens ellen 1-0-ra elveszített Francia Szuperkupa-döntő meccskeretéből.

 

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Pilhál Tamás
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