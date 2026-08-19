Az azonosítási elmaradás magán a munkaterhelésen is megmutatkozik. 2026 eleje óta több mint 77 000 halálesetet erősítettek meg, mégis ezeknek a férfiaknak mindössze 10 százaléka halt meg idén.

Éles eltérés a hivatalos állításokban

Az ukrán vezérkar összességében körülbelül 1 467 320 fős orosz személyi veszteséget jelentett 2026. augusztus 16-án, bár ez a szám nincs kategóriák szerint lebontva, és valószínűleg magában foglalja a halálos áldozatok mellett a sebesülteket, az elfogottakat és az eltűnt személyzetet is.

Kijev lényegesen alacsonyabb adatokat közöl saját veszteségeiről. Volodimir Zelenszkij 2026. július 31-én a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy Ukrajna mintegy 50 000 halott és 400 000 sebesült katonát veszített, ami kissé alacsonyabb a februárban közölt 55 000 halotthoz képest.

Sem az orosz védelmi minisztérium, sem a Kreml nem kommentálta a Mediazona és a BBC legfrissebb összesítését. Moszkva a konfliktus első hónapjai óta nem hozott nyilvánosságra átfogó adatokat az áldozatokról.