orosz-ukrán háborúáldozatkatona

Kiderült eddig mennyi orosz katona eshetett el a háborúban

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A Mediazona és a BBC csatornák önkéntes kutatók hálózatával együttműködve végeztek aprólékos elemzést az orosz harctéri veszteségekről. A kutatás a halálesetek eddigi legrészletesebb nyilvános számbavételét jelenti.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 19. 14:20
Illusztráció Fotó: TETIANA DZHAFAROVA Forrás: AFP
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Az azonosítási elmaradás magán a munkaterhelésen is megmutatkozik. 2026 eleje óta több mint 77 000 halálesetet erősítettek meg, mégis ezeknek a férfiaknak mindössze 10 százaléka halt meg idén.

Éles eltérés a hivatalos állításokban

Az ukrán vezérkar összességében körülbelül 1 467 320 fős orosz személyi veszteséget jelentett 2026. augusztus 16-án, bár ez a szám nincs kategóriák szerint lebontva, és valószínűleg magában foglalja a halálos áldozatok mellett a sebesülteket, az elfogottakat és az eltűnt személyzetet is.

Kijev lényegesen alacsonyabb adatokat közöl saját veszteségeiről. Volodimir Zelenszkij 2026. július 31-én a Fox Newsnak azt nyilatkozta, hogy Ukrajna mintegy 50 000 halott és 400 000 sebesült katonát veszített, ami kissé alacsonyabb a februárban közölt 55 000 halotthoz képest.

Sem az orosz védelmi minisztérium, sem a Kreml nem kommentálta a Mediazona és a BBC legfrissebb összesítését. Moszkva a konfliktus első hónapjai óta nem hozott nyilvánosságra átfogó adatokat az áldozatokról.

Oroszország és Ukrajna továbbra is államtitokként kezeli saját harctéri veszteségeit.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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