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Jótékonysági orgonakoncertsorozat indult a súlyosan megrongálódott szilágycsehi templom újjáépítéséért

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Októbertől újabb orgonahangverseny-sorozatot indít a Nemzeti Összetartozás Alapítvány. A magyarországi és erdélyi református templomokban megvalósuló alkalmak ezúttal a tragikus körülmények között súlyosan megrongálódott, több mint ötszáz éves szilágycsehi református templom újjáépítését szolgálják. A hangversenyeken Teleki Miklós Artisjus-díjas orgona- és zongoraművész működik közre. Az eseménysorozat ma, 19 órától veszi kezdetét a kőbányai református templomban.

Balázs D. Attila
2026. 10. 03. 18:06
Szolágycseh
Forrás: MN

„Hiszünk abban, hogy a zene és az összefogás ereje ezúttal is valódi segítséggé válhat. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a szilágycsehi református templom újjáépüljön, és ismét teljes szépségében szolgálhassa a helyi gyülekezetet, a szilágysági magyarságot és mindazokat, akik közös örökségünkként tekintenek rá – határok nélkül!” – közölték a szervezők.

Szilágyi Zoltán, a szilágycsehi református egyházközség lelkésze a februári toronyomlás után úgy nyilatkozott, hogy a gyülekezet azért fogott hozzá a műemlék templom felújításához, mert repedések jelentek meg a mennyezeten. 

Akkor a szakértők azt mondták, a templomhajó mennyezetén kialakult repedések azért keletkeztek, mert valószínűleg mozog a torony, az alatta lévő talajréteggel lehet gond

– közölte a lelkész. Mint hozzátette: a torony belső falának kitámasztása is megtörtént, és éppen tervezték a külső falak megerősítését. A munkások elő is készítették az ehhez szükséges anyagokat, majd késő délután hazamentek. Ezt követően egy órán belül omlott össze a templomtorony. A toronyomlás egyedül a főbejárati falat rántotta magával, mivel az szerkezetileg össze volt kötve a toronnyal.

 

szilágycsehnemzeti összetartozás alapítványreformátus templomSzóljon hozzá!

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