Jótékonysági orgonakoncertsorozat indult a súlyosan megrongálódott szilágycsehi templom újjáépítéséért

„Hiszünk abban, hogy a zene és az összefogás ereje ezúttal is valódi segítséggé válhat. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a szilágycsehi református templom újjáépüljön, és ismét teljes szépségében szolgálhassa a helyi gyülekezetet, a szilágysági magyarságot és mindazokat, akik közös örökségünkként tekintenek rá – határok nélkül!” – közölték a szervezők.

Szilágyi Zoltán, a szilágycsehi református egyházközség lelkésze a februári toronyomlás után úgy nyilatkozott, hogy a gyülekezet azért fogott hozzá a műemlék templom felújításához, mert repedések jelentek meg a mennyezeten.

Akkor a szakértők azt mondták, a templomhajó mennyezetén kialakult repedések azért keletkeztek, mert valószínűleg mozog a torony, az alatta lévő talajréteggel lehet gond

– közölte a lelkész. Mint hozzátette: a torony belső falának kitámasztása is megtörtént, és éppen tervezték a külső falak megerősítését. A munkások elő is készítették az ehhez szükséges anyagokat, majd késő délután hazamentek. Ezt követően egy órán belül omlott össze a templomtorony. A toronyomlás egyedül a főbejárati falat rántotta magával, mivel az szerkezetileg össze volt kötve a toronnyal.