A nőknél a napokban egy WTA-tornát rendeznek, a pekingi mesterversenyen azonban még nem tartanak ennyire elöl, hiszen néhányan még a legjobb 32 közé sem jutottak be – a már pályára lépett esélyesek eddig mind továbbjutottak.
Djokovicsot is demoralizálhatja Zverev pekingi sikere
Kialakult az álomnegyeddöntő a pekingi kemény pályás tenisztornán a férfiak között. Az első kiemelt Alexander Zverev Novak Djokovics ellen játszik a legjobb négy közé jutásért. A szerb teniszező 32. alkalommal lép pályára a kínai fővárosban, és megőrizné ottani veretlenségét a szombaton demoralizáló sikerrel továbbjutott német klasszis ellen is.
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