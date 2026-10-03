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Djokovicsot is demoralizálhatja Zverev pekingi sikere

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Kialakult az álomnegyeddöntő a pekingi kemény pályás tenisztornán a férfiak között. Az első kiemelt Alexander Zverev Novak Djokovics ellen játszik a legjobb négy közé jutásért. A szerb teniszező 32. alkalommal lép pályára a kínai fővárosban, és megőrizné ottani veretlenségét a szombaton demoralizáló sikerrel továbbjutott német klasszis ellen is.

Wiszt Péter
2026. 10. 03. 14:26
Djokovics és Zverev a pekingi negyeddöntőben is találkozik egymással Fotó: AFP/Martin Keep

A nőknél a napokban egy WTA-tornát rendeznek, a pekingi mesterversenyen azonban még nem tartanak ennyire elöl, hiszen néhányan még a legjobb 32 közé sem jutottak be – a már pályára lépett esélyesek eddig mind továbbjutottak.

 

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A legsötétebb, legvisszataszítóbb, legalávalóbb alakok egyike, amiből magától értetődő természetességgel következik, hogy ma ez az alak az Európai Ügyészség (EPPO) főügyésze.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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