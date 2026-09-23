Rendkívüli

Betelt a pohár, a Kossuth téren tiltakoznak a független benzinkutasok

Alcaraz szerint a magát hülyének nevező Zverev a világ legjobb teniszezője

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Péntek és vasárnap között már 9. alkalommal kerül sor a Laver-kupa elnevezésű teniszversenyre. Az idei viadalnak a londoni O2 Aréna ad otthont, és a világelső Jannik Sinner távollétében is az Európa-csapat a favorit a címvédő Világcsapat ellen. Alexander Zverev és Carlos Alcaraz már a kezdés előtt középpontba került.

Wiszt Péter
2026. 09. 23. 16:12
Carlos Alcaraz a legutóbbi Laver-kupa óta kevesebb Grand Slam-tornát nyert, mint Alexander Zverev Fotó: Getty Images via AFP/Ezra Shaw
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A házigazda győzelmére bőven van is esély, hiszen Zverev és Alcaraz mellett Flavio Cobolli is előrébb áll a világranglistán, mint a Világcsapat bármely tagja. A fedett pálya és a kemény borítás ugyanakkor hármuk közül egyiküknek sem a legsikeresebb kombinációja.

A 2026-os tenisz Laver-kupa mezőnye

Európa-csapat:

  • Alexander Zverev (német, 2. a világranglistán)
  • Carlos Alcaraz (spanyol, 3.)
  • Flavio Cobolli (olasz, 7.)
  • Rafael Jódar (spanyol, 14.)
  • Jakub Mensík (cseh, 15.)
  • Casper Ruud (norvég, 17.)
  • Arthur Fery (brit, 36.) – tartalék

Világcsapat:

  • Alex de Minaur (ausztrál, 9.)
  • Taylor Fritz (amerikai, 10.)
  • Learner Tien (amerikai, 13.)
  • Brandon Nakashima (amerikai, 16.)
  • Alekszandr Bublik (kazah, 21.)
  • Francisco Cerúndolo (argentin, 22.)
  • Ignacio Buse (perui, 35.) – tartalék

 

teniszalexander zverevUS OpenCarlos AlcarazLaver-kupa

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojeleklegfelsőbb bíróság

A Magyar-Baka színjáték természetrajza

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

A gyanútlan honpolgár döbbenten nézi a Baka András és Magyar Péter között zajló csörtét a legfőbb ügyész jelölése kapcsán.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu