Alcaraz szerint a magát hülyének nevező Zverev a világ legjobb teniszezője

A házigazda győzelmére bőven van is esély, hiszen Zverev és Alcaraz mellett Flavio Cobolli is előrébb áll a világranglistán, mint a Világcsapat bármely tagja. A fedett pálya és a kemény borítás ugyanakkor hármuk közül egyiküknek sem a legsikeresebb kombinációja.
A 2026-os tenisz Laver-kupa mezőnye
Európa-csapat:
- Alexander Zverev (német, 2. a világranglistán)
- Carlos Alcaraz (spanyol, 3.)
- Flavio Cobolli (olasz, 7.)
- Rafael Jódar (spanyol, 14.)
- Jakub Mensík (cseh, 15.)
- Casper Ruud (norvég, 17.)
- Arthur Fery (brit, 36.) – tartalék
Világcsapat:
- Alex de Minaur (ausztrál, 9.)
- Taylor Fritz (amerikai, 10.)
- Learner Tien (amerikai, 13.)
- Brandon Nakashima (amerikai, 16.)
- Alekszandr Bublik (kazah, 21.)
- Francisco Cerúndolo (argentin, 22.)
- Ignacio Buse (perui, 35.) – tartalék
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