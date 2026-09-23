Alcaraz szerint a magát hülyének nevező Zverev a világ legjobb teniszezője

A házigazda győzelmére bőven van is esély, hiszen Zverev és Alcaraz mellett Flavio Cobolli is előrébb áll a világranglistán, mint a Világcsapat bármely tagja. A fedett pálya és a kemény borítás ugyanakkor hármuk közül egyiküknek sem a legsikeresebb kombinációja.

A 2026-os tenisz Laver-kupa mezőnye Európa-csapat: Alexander Zverev (német, 2. a világranglistán)

Carlos Alcaraz (spanyol, 3.)

Flavio Cobolli (olasz, 7.)

Rafael Jódar (spanyol, 14.)

Jakub Mensík (cseh, 15.)

Casper Ruud (norvég, 17.)

Arthur Fery (brit, 36.) – tartalék Világcsapat: Alex de Minaur (ausztrál, 9.)

Taylor Fritz (amerikai, 10.)

Learner Tien (amerikai, 13.)

Brandon Nakashima (amerikai, 16.)

Alekszandr Bublik (kazah, 21.)

Francisco Cerúndolo (argentin, 22.)

Ignacio Buse (perui, 35.) – tartalék