Ő koronázta meg az utolsó magyar királynét, most bepillanthat az egykori veszprémi püspök világába

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Egy titokzatos múltú, több mint 300 éves ereklyetartó, egy 18. századi szekreter és egy látványos barokk könyvszekrény – többek között ilyen különleges bútordarabok segítségével ismerhetjük meg az egykori veszprémi püspökök életét az Érseki Palotában. A nem mindennapi bútorokat és a palota gazdagon díszített, restaurált tereit ma már a látogatók is megcsodálhatják, a Szent Mihály-napokon, szeptember 25. és 27. között például többféle tematikus sétán fedezhetik fel a várnegyed egyedülálló történetét és épületeit.

Ménes Márta
2026. 09. 23. 14:00
Fotó: Nagy Lajos
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A látogatók a püspök 19. század végén készült, ónémet stílusú íróasztalát is megnézhetik, ahogy azt a barokk ereklyetartó szekrényt is, amely a Hornig Károly által győri és nagyváradi püspökké szentelt Széchenyi Miklósé volt. Feltételezések szerint az olasz származású, 17. századi ereklyetartó sorsa kanyargós lehetett, kérdés, hogy mikor és hogyan került az Érseki Palotába. 

Éjszakai toronytúra és rejtett részletek a várnegyedben

A veszprémi várnegyed történetét a Szent Mihály-napokon nemcsak hagyományos vezetéseken lehet felfedezni. A Fény és áhítat című séta az Érseki Palota reprezentatív termeibe és a középkori Gizella-kápolnába vezet, miközben a Tér és idő – Építészeti rétegek a várhegyen című program Vörös Tamás főépítész vezetésével azt mutatja meg, hogyan alakult ki a várnegyed mai képe.

Az egyik legkülönlegesebb program szeptember 25-én este a zseblámpás toronytúra: a résztvevők a Szent Mihály Főszékesegyház harangtornyát, a templomteret, az altemplomot és a Szent György-kápolnát is bejárhatják.

Másnap a Láttad már? séta a Vár utca homlokzatainak olyan felirataira és domborműveire hívja fel a figyelmet, amelyek mellett a mindennapokban könnyű elmenni.

Aki pedig arra kíváncsi, hogyan költözik egy több évszázados intézmény, a MIP2026 programon az Érseki Könyvtár és Levéltár, valamint a Kisszeminárium új helyének kialakításába is bepillanthat. A hétvége programját családi játékok, koncert, borkóstoló és a Bogáncs és liliom – Magdolnák virágai című kiállítás egészíti ki.

További részletek a programokról a https://vetk.hu/ oldalon találhatók. 

 

veszprémérseki palotapüspök

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