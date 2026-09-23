Három fesztivál után kezd kirajzolódni az Oscar-mezőny

A színész egy idősödő, beteg CIA-ügynököt alakít, akinek története a chilei 1973-as puccs hátterében, nagyrészt a Húsvét-szigeten bontakozik ki. Malkovich nem először van az Oscar közelében: a Hely a szívemben (Places in the Heart) és a Célkeresztben (In the Line of Fire) című filmekért már jelölték. A velencei díj és a torontói erős közönségreakció pedig egyaránt azt jelzik, hogy a film a fesztiválkörút során is megőrizte a figyelmet.

Julianne Moore újra nagyot alakít

Jesse Eisenberg The Debut című filmjében Julianne Moore egy visszahúzódó New Jersey-i háziasszonyt alakít, aki egy közösségi színház musicaljében kap egy kisebb szerepet. Mona egész életében háttérbe szorult, ám a színpadon váratlanul megtalálja a hangját. A rendező, Jerry (Paul Giamatti) szárnyai alá veszi, de ahogy Mona egyre mélyebbre merül a szerepében, a próbafolyamat mindkettőjük számára kiszámíthatatlan fordulatokat vesz. Eisenberg saját közösségi színházi élményeiből is merített a filmhez.

Moore 2015-ben a Megmaradt Alice-nek (Still Alice) főszerepéért kapta meg az Oscart, most ismét egy olyan alakításról van szó, amelynél nem a szerep nagysága, hanem a karakter finom változásai lehetnek meghatározók. A Screen Daily azt írta, hogy Moore alakításában a karakter több rétege is megmutatkozik, és Paul Giamatti teljesítményét is kiemelték.

Julianne Moore (Forrás: IndieWire)

A torontói fesztivál ugyanakkor nem váltotta be teljesen a telluride-i várakozásokat: a The Debut nem került be a People's Choice Award három legjobbja közé. Ez jól mutatja, hogy a különböző fesztiválok közönségreakciói nem feltétlenül ugyanabba az irányba mutatnak.

Velencében két színészi történet is elindult

A velencei fesztiválon két színészi díj is külön figyelmet érdemelt. Mathilde Arcel az Ismeretlen nő (Woman Unknown) főszerepéért kapta meg a Volpi-kupát, mi több May el-Toukhy filmje az Arany Oroszlánt is elnyerte. A második világháború utáni Dániában játszódó film egy fiatal nevelőnő és házvezetőnő történetét követi, aki gazdag munkaadójához készül férjhez menni, miközben múltja – egy német katonával folytatott kapcsolata – fenyegeti új életét. Arcelnek ez volt az első főszerepe egy játékfilmben, egyúttal az első fesztiválszereplése is.