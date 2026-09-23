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Három fesztivál után kezd kirajzolódni az Oscar-mezőny

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Velence, Telluride és Toronto után már nem teljesen vakon indul neki az Oscar-szezonnak Hollywood. Az elmúlt hetek három nagy fesztiválja megmutatta, mely filmek és színészi alakítások lehetnek fontos szereplői a díjszezonnak. A Variety elemzése szerint John Malkovich velencei díja ismét felvetette az Oscar-jelölés lehetőségét, Julianne Moore alakítása erős visszhangot kapott, a spanyol A fekete golyó (La Bola Negra) torontói közönségdíja pedig a legjobb film kategóriájában is növelte a várakozásokat.

Ménes Márta
2026. 09. 23. 10:47
Fotó: Searchlight Pictures
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A színész egy idősödő, beteg CIA-ügynököt alakít, akinek története a chilei 1973-as puccs hátterében, nagyrészt a Húsvét-szigeten bontakozik ki. Malkovich nem először van az Oscar közelében: a Hely a szívemben (Places in the Heart) és a Célkeresztben (In the Line of Fire) című filmekért már jelölték. A velencei díj és a torontói erős közönségreakció pedig egyaránt azt jelzik, hogy a film a fesztiválkörút során is megőrizte a figyelmet.

Julianne Moore újra nagyot alakít

Jesse Eisenberg The Debut című filmjében Julianne Moore egy visszahúzódó New Jersey-i háziasszonyt alakít, aki egy közösségi színház musicaljében kap egy kisebb szerepet. Mona egész életében háttérbe szorult, ám a színpadon váratlanul megtalálja a hangját. A rendező, Jerry (Paul Giamatti) szárnyai alá veszi, de ahogy Mona egyre mélyebbre merül a szerepében, a próbafolyamat mindkettőjük számára kiszámíthatatlan fordulatokat vesz. Eisenberg saját közösségi színházi élményeiből is merített a filmhez.

Moore 2015-ben a Megmaradt Alice-nek (Still Alice) főszerepéért kapta meg az Oscart, most ismét egy olyan alakításról van szó, amelynél nem a szerep nagysága, hanem a karakter finom változásai lehetnek meghatározók. A Screen Daily azt írta, hogy Moore alakításában a karakter több rétege is megmutatkozik, és Paul Giamatti teljesítményét is kiemelték.

Julianne Moore (Forrás: IndieWire)

A torontói fesztivál ugyanakkor nem váltotta be teljesen a telluride-i várakozásokat: a The Debut nem került be a People's Choice Award három legjobbja közé. Ez jól mutatja, hogy a különböző fesztiválok közönségreakciói nem feltétlenül ugyanabba az irányba mutatnak.

Velencében két színészi történet is elindult

A velencei fesztiválon két színészi díj is külön figyelmet érdemelt. Mathilde Arcel az Ismeretlen nő (Woman Unknown) főszerepéért kapta meg a Volpi-kupát, mi több May el-Toukhy filmje az Arany Oroszlánt is elnyerte. A második világháború utáni Dániában játszódó film egy fiatal nevelőnő és házvezetőnő történetét követi, aki gazdag munkaadójához készül férjhez menni, miközben múltja – egy német katonával folytatott kapcsolata – fenyegeti új életét. Arcelnek ez volt az első főszerepe egy játékfilmben, egyúttal az első fesztiválszereplése is.

A fesztiválok még nem osztották ki az Oscart

A torontói eredmények több korábbi fesztiválkedvenc helyzetét is árnyalták. A The Debut és a Vadló Kilenc (Wild Horse Nine) nem került be a People's Choice Award három legjobbja közé, miközben Telluride-ban mindkét film erős közönségreakciót kapott. Közben A fekete golyó (La Bola Negra) torontói győzelmével újabb komoly jelzés érkezett arról, hogy az idei mezőnyben többféle film és többféle színészi teljesítmény is versenyben lehet.

E_03144_R Andrew Scott stars as Ian Charleson in ELSINORE, a Focus Features release. Credit: Anthony Dickenson / © 2026 FOCUS FEATURES LLC
Elsinore (Fotó: Anthony Dickenson)

Érdekes mellékszál, hogy több idei fesztiválfilmben is központi szerepet kap a színészet és az előadóművészet. A The Debut mellett ilyen az Elsinore is, amely Andrew Scottot egy haldokló színészként állítja a középpontba. Az Akadémia színész tagjai a legjobb filmről is szavaznak, így az erős színészi alakítások a fő kategória szempontjából sem érdektelenek.

A három fesztivál után továbbra is nyitott az Oscar-mezőny: több film és színészi alakítás megerősítette pozícióját, miközben új versenyzők is megjelentek. Az őszi fesztiválszezon így inkább a díjszezon erőviszonyait kezdte kirajzolni, mintsem véglegesítette volna azokat. A jelöltek mezőnye a következő hónapok bemutatóival, szakmai visszhangjával és a díjszezon további állomásaival alakul majd.

 

Oscar-díjkiosztóVelenceJulianne MooreJohn Malkovich

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