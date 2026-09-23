Akad egy nagyváros Európában, ahol megelégelték a biciklisek száguldását

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Kedvesen tudják, de Magyarországon dedikált bicikliúton 30, míg gyalog- és kerékpárúton 20 km/h-s sebességgel lehet hajtani. Közúton lakott területen belül 40 km/h a limit, azon kívül pedig 50-nel hajthat az, aki nem szállít utast és visel bukósisakot.