Akad egy nagyváros Európában, ahol megelégelték a biciklisek száguldását
Idén ősztől a sok baleset miatt 20 km/h-ra korlátozzák a tempót a kerékpárutakon. Vajon lesz traffipax is?
Kedvesen tudják, de Magyarországon dedikált bicikliúton 30, míg gyalog- és kerékpárúton 20 km/h-s sebességgel lehet hajtani. Közúton lakott területen belül 40 km/h a limit, azon kívül pedig 50-nel hajthat az, aki nem szállít utast és visel bukósisakot.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!