Durvul az adok-kapok – az ügyészség kikéri magának Magyar Péter maffiázását

Magyar Péter rendőröket akar feljelenteni

A miniszterelnök egyúttal a 2024-es diszkóbotránya utáni telefonügyben intézkedő rendőri vezetők elleni feljelentést megindítását is megígérte. A kormányfő azt is leszögezte, büszke a telefonügyben tanúsított magatartására, elmondása szerint ő volta az, aki a fiatalok zaklatását akkor megakadályozta, az ügyészségre pedig a korábbi kormányt kiszolgáló maffiaszervezetként hivatkozott.

Ismert, még 2024 nyár elején indult nyomozás Magyar Péter mulatozásával összefüggésben.

Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség sajtószóvivője a Magyar Nemzetet 2024 októberében arról tájékoztatta, hogy a legfőbb ügyész az Európai Parlamenthez fordult Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztése érdekében, hiszen a Központi Nyomozó Főügyészség előtt lopás bűncselekménye miatt folyamatban volt már egy eljárás. Ahhoz pedig, hogy az esetleges további intézkedéseket le lehessen folytatni a képviselővel szemben, szükséges lett volna a mentelmi jog felfüggesztése.

Az ügy további érdekessége, hogy Magyar Péter még a kampányidőszakban többször is elmondta, hogy ha hatalomra kerül, el fogja törölni a mentelmi jogot, most pedig már a közösségi oldalán is egyértelművé tette, hogy élni kíván a mentelmi jogával vagy legalábbis feltételekhez köti, hogy lemondjon róla.

Közben idén áprilisban, a választások előtt új, eddig nem látott felvétel került elő a Magyar Péterhez kötött, két évvel ezelőtti ötkertes incidensről.

a videó annak a férfinak a telefonjáról származik, akitől a verekedés után Magyar Péter a készüléket is elvette.

az új felvétel további részleteket mutathat arról az éjszakáról, amikor szóváltás, majd dulakodás alakult ki, és amely miatt a garázdaság, illetve rongálás gyanúja is felmerült.

A felvételen bevillan Radnai Márk Tisza-alelnök is.