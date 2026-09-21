Ki irányítja valójában a Tisza-kormányt?

Ruff Bálint és körei: különálló befolyási övezet épült

A másik erőközpontot tehát Ruff Bálint és a hozzá közel álló politikai, szakmai körök jelenthetik. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányzati koordinációban betöltött pozíciója miatt olyan területekre is hatással lehet, amelyek túlmutatnak egyetlen tárca működésén. Értesüléseink szerint az általa képviselt politikai és szakmai szempontok több ponton ütközhetnek a miniszterelnöki központ elképzeléseivel.

A Ruff környezetéhez kapcsolódó befolyás növelésének lehetősége különösen a kormányzati döntés-előkészítés, a személyi kinevezések és az egyes szakpolitikai területek közötti koordináció kérdésében egyaránt meghatározó.

A csoport pedig önálló politikai mozgásteret épít, aminek kulcsa az újabb pozíciók megszerzése és a saját emberek kulcspozíciókba juttatása egy erőszakos terjeszkedés folyományaként.

A belső hatalmi küzdelmek egyik ütközési pontját a személyi döntések jelenthetik. Információink szerint ilyen ügy volt Rubovszky Rita jelölése is az oktatási tárca élére, amely komoly vitát váltott ki Ruff Bálint köre és a Magyar Péterhez közel álló szereplők között. A jelölt neve a sajtóban is kiszivárgott, az ezt követő általános felzúdulás pedig hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül Lannert Judit kerüljön az oktatási tárca élére. Információink szerint Lannert jelölését Ruff Bálint is támogatta.

A Lounge Csoport átvétele körül is hasonló konfliktus alakult ki. Forrásaink szerint az állam a Lounge Csoporttal történő sorozatos egyeztetéseket követően a cégek átvételét tervezte, a társaság vagyontárgyaival együtt. A folyamat során azonban komoly konfliktus alakult ki, amely végül az átvétel meghiúsulásához vezethetett. Információink szerint a Ruff Bálint vezette érdekcsoport aktív szerepet játszott abban, hogy az állami átvételt sikerült megakadályozni.