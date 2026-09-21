Elmérgesedő orosz–magyar kapcsolatokat tükröz a balti balhé

Szakszerű leépítés
Kezdjük a sort távolabbról, Rigától! Miért is reagálhatott így az orosz nagykövetség két másik ország egyeztetésére? Moszkva számára eleve fájó pont lehetett, hogy a balti államok villamosenergia-rendszere átcsatlakozott a nyugat-európaira. Emlékezetes: korábban ilyesmi az orosz–ukrán háború kirobbanásakor történt, amikor gyorsított eljárásban intézkedtek a hatóságok, hogy Ukrajna áramhálózata az ENTSO-E részévé váljon, valamelyes támogatáshoz jutva a nyugati partnerség révén. Most másik három szovjet utódállam is elhagyta a régi rendszert. Moszkva általában érzékenyen reagál, ha egy uniós tagállam a saját érdekszférájának tekintett posztszovjet térség valamely államával mélyíti a kétoldalú kapcsolatait.
Eleve paprikás hangulatban kaphatta Oroszország a rigai híreket, hiszen a találkozó előtti napon utasított ki hazánkból Orbán Anita tíz orosz diplomatát azzal az indokkal, hogy a pozíciójukkal nem összeegyeztethető tevékenységet folytattak. Politikai szálon két kiemelkedő eseményt is rossz néven vehetett Moszkva: egyfelől ezt, másfelől azt, amikor a kormány fenyegetésnek jelölte meg a külpolitikájában Oroszországot. Moszkva kemény választ ígért, konkrét lépés lapzártánkig nem történt.
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