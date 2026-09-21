Elmérgesedő orosz–magyar kapcsolatokat tükröz a balti balhé

A Paks II atomerőmű építése halad, nem ártana a projekt átvilágításához a főberuházó Roszatommal is egyeztetni

Fotó: Polyák Attila

De az eltávolodást mutatja Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatójának több hónapja tartó megvárakoztatása is. A Tisza-kormány megalakulása után kisvártatva az orosz atomenergetikai konszern nevében (ami egyben a Paks II beruházás fővállalkozója) jelezte, készen áll az egyeztetésekre, ám azóta nem kapott választ a magyar féltől.

Kényszer innen, onnan

Olybá tűnik tehát, hogy a Tisza-kormány tudatosan pozícionálja magát az orosz energiafüggőség lebontása mellett – szemben az előző kormány politikájával. Adódhat a kérdés: mi indokolja ezt? Az Európai Bizottság adatai szerint ugyanis a 2025-ben Magyarországra importált földgáz 74 százaléka Oroszországból származott. Ez csővezetéken érkezik Szerbia felől, a Török Áramlaton, de várhatóan 2027. szep­tember 30. után (illetve a betárolás vé­géig) már tiltott lesz az Európai Unió szabályai szerint. Orosz eredetű cseppfolyós gázt (LNG) már most sem szabad vásárolni hosszú távú szerződések alapján, ja­nuár 1-jén pedig a rövid távú beszerzések lehetősége is megszűnik.

De a brüsszeli nyomás csak a történet egyik oldala. Az elmúlt hónapokban Washingtonból is mind határozottabb üzenetek érkeztek az orosz energiahordozóktól való elszakadás ügyében. Különösen nagy visszhangot váltott ki a néhai Lindsey Graham amerikai szenátor kezdeményezése, amely az Oroszországgal üzletelő országokkal szembeni másodlagos vámok és kereskedelmi korlátozások lehetőségét vetette fel. Még ha a javaslat tényleges alkalmazása számos jogi és politikai akadályba ütközne is, önmagában jelzésértékű, hogy az Egyesült Államok a geopolitikai eszközei mellett kereskedelempolitikával is ösztönözné partnereit az orosz energiahordozók mellőzésére.