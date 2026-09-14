Amerika menti meg Európa gázpiacát? Új üzlettel hoz a Shell LNG-t

A számok mögött egyértelmű irány rajzolódik ki

Az Európai Unió 2025-ben több mint 82,9 milliárd köbméter amerikai LNG-t importált, ami az uniós gázimport 26,4 százalékát, az LNG-behozatalnak pedig csaknem 58 százalékát adta.

Brüsszel és Washington 2025-ös kereskedelmi megállapodása kifejezetten számol az amerikai LNG, kőolaj és nukleáris energia európai beszerzésének további növelésével.

A MET a maga részéről 2025-ben 5,42 millió tonna LNG-t szállított 17 piacra, összesen 241 milliárd köbméter földgázzal kereskedve. Az amerikai kínálati oldal is bővül: az energiaügyi tárca adatai szerint júniusban napi 17,4 milliárd köbláb amerikai LNG hagyta el az országot, ami 28,3 százalékos növekedés egy év alatt.

Vámfenyegetés Washingtonból

A fejlemények fényében érdemes felidézni azt is, hogy az amerikai szenátus augusztus elején 86–11 arányban megszavazta a néhai Lindsey Graham szenátorról elnevezett szankciós csomagot,

amely akár 100 százalékos vámot is lehetővé tenne azokkal az országokkal szemben, amelyek az öt legnagyobb orosz kőolaj- és földgázvásárló között vannak – és Magyarország jelenleg az orosz földgáz öt legnagyobb importőre között szerepel.

A törvény alkalmazása azonban nem kötelező: a Fehér Ház belátása szerint vethetne ki másodlagos vámokat, és Donald Trump személyesen adhat felmentést az érintett országoknak. A képviselőházi szavazás sorsa egyelőre bizonytalan: Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke szeptember elején jelezte, kétséges, hogy a novemberi félidős választások előtt egyáltalán sor kerül-e szavazásra, mivel demokrata és republikánus képviselők is aggódnak amiatt, hogy a javaslat túl nagy vámhatalmat adna Trump kezébe.