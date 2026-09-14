Amerika menti meg Európa gázpiacát? Új üzlettel hoz a Shell LNG-t

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Újabb többéves LNG-beszerzési szerződést kötött a Shell-lel, a MET Csoport nagykereskedelmi üzletága, a MET International. Bár a felek a mostani megállapodás mennyiségét nem hozták nyilvánosságra, a korábbi lépések alapján egyértelmű, hogy a MET folyamatosan bővíti amerikai LNG-portfólióját, és ezzel párhuzamosan terjeszti a Henry Hubhoz kötött árazási konstrukciókat is európai – köztük magyar – ügyfelei körében. Az üzlet az ellátásbiztonság mellett azt is jelenti, hogy az amerikai LNG cseppfolyósítási, szállítási és visszagázosítási többletköltségeinek árát is meg kell majd fizetni.

Somogyi Orsolya
2026. 09. 14. 11:04
Több amerikai LNG-t hoz Európába a Shell Forrás: Shutterstock
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A számok mögött egyértelmű irány rajzolódik ki

Az Európai Unió 2025-ben több mint 82,9 milliárd köbméter amerikai LNG-t importált, ami az uniós gázimport 26,4 százalékát, az LNG-behozatalnak pedig csaknem 58 százalékát adta.

Brüsszel és Washington 2025-ös kereskedelmi megállapodása kifejezetten számol az amerikai LNG, kőolaj és nukleáris energia európai beszerzésének további növelésével.

A MET a maga részéről 2025-ben 5,42 millió tonna LNG-t szállított 17 piacra, összesen 241 milliárd köbméter földgázzal kereskedve. Az amerikai kínálati oldal is bővül: az energiaügyi tárca adatai szerint júniusban napi 17,4 milliárd köbláb amerikai LNG hagyta el az országot, ami 28,3 százalékos növekedés egy év alatt.

Vámfenyegetés Washingtonból

A fejlemények fényében érdemes felidézni azt is, hogy az amerikai szenátus augusztus elején 86–11 arányban megszavazta a néhai Lindsey Graham szenátorról elnevezett szankciós csomagot,

amely akár 100 százalékos vámot is lehetővé tenne azokkal az országokkal szemben, amelyek az öt legnagyobb orosz kőolaj- és földgázvásárló között vannak – és Magyarország jelenleg az orosz földgáz öt legnagyobb importőre között szerepel.

A törvény alkalmazása azonban nem kötelező: a Fehér Ház belátása szerint vethetne ki másodlagos vámokat, és Donald Trump személyesen adhat felmentést az érintett országoknak. A képviselőházi szavazás sorsa egyelőre bizonytalan: Mike Johnson, a képviselőház republikánus elnöke szeptember elején jelezte, kétséges, hogy a novemberi félidős választások előtt egyáltalán sor kerül-e szavazásra, mivel demokrata és republikánus képviselők is aggódnak amiatt, hogy a javaslat túl nagy vámhatalmat adna Trump kezébe.

Magyarország ráadásul már rendelkezik egyfajta politikai előzménnyel: Orbán Viktor tavaly novemberi washingtoni látogatásán mentességet kapott az amerikai kormánytól az orosz energiaimportra vonatkozó szankciók alól, igaz, ez a felmentés egy évre szólt. A MET–Shell-üzlet ebben a kontextusban is értelmezhető: az amerikai LNG bővülő szerepe nemcsak piaci, hanem geopolitikai kényszerpálya is lehet azon uniós országok számára, amelyeket Washington az orosz energiaimport miatt vámmal fenyeget.

A gázársokk nem tűnik el, csak elrejtőzik

Az Európai Bizottság szerint február 27. és április 29. között 50 százalékkal ugrott meg az európai nagykereskedelmi gázár. Magyarországon a Bizottság térképe 45 százalékos emelkedést mutat, a 39 vizsgált ország egyszerű – nem uniós – átlaga 53,33 százalék volt – írja Sebestyén Géza egyetemi docens. Facebook-posztjában kifejti: a sokk mögött az iráni háború és a Hormuzi-szoros kiesése áll. A Nemzetközi Energia-ügynökség (IEA) szerint a válság a világ LNG-kínálatának mintegy ötödét ütötte ki, ami miatt Európa és Ázsia ugyanazokért a szabad LNG-rakományokért licitál. Ezért a drágább gáz a fűtésszámlán túl az áramtermelésben, az iparban, a vegyiparban, a műtrágyagyártásban, a szállításban és végül az élelmiszerárakban is megjelenik. A bizottság 2026-ra már csak 1,1 százalékos uniós növekedést vár, az inflációt pedig 3,1 százalékra teszi. Magyarország kitettsége más jellegű, mert 2025-ben az importált földgáz 74 százaléka Oroszországból származott. Ez nem LNG-függés, mint Nyugat-Európában, de nem is immunitás. A lakossági árak védelme nem szünteti meg a drágább energia költségét, csak áthelyezi, hiszen megjelenik a vállalati marzsokban, a beruházásokban, az állami költségvetésben vagy később más fogyasztói árakban. Az EU-tagállamok 2026-ra már 14,5 milliárd euró új energiavédelmi intézkedést jelentettek be. Fizikai gázhiány ugyan nincs, az EU tavasszal és nyár elején sem volt közvetlen ellátási veszélyben, ám augusztus végére a TTF-ár ismét 70 euró/MWh fölé emelkedett. A cső tehát nem ürült ki, csak a benne lévő molekula lett brutálisan drágább – és ez a költség nem tűnik el, legfeljebb eldől, ki fizeti meg előbb: a fogyasztó, a vállalat vagy az adófizető.

 

lngshellmet

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