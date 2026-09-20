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Egyre több európai már hitelből fizeti a számláit

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Nőtt a pénzügyi nyomás az európai háztartásokon: egy friss felmérés szerint már a lakosság 56 százaléka vett fel hitelt vagy használt hitelkártyát a számlái kifizetésére az elmúlt fél évben. Magyarországon ennél jóval kedvezőbb a helyzet, a hazai válaszadók mindössze 35 százaléka nyúlt hitelhez.

Magyar Nemzet
2026. 09. 20. 9:18
Illusztráció Fotó: Havran Zoltán
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Magyarországon kevésbé jellemző a hitelből fizetés

A magyar háztartások helyzete több mutató alapján kedvezőbb az európai átlagnál. Magyarországon a megkérdezettek mindössze 35 százaléka fizetett hitelből vagy hitelkártyával számlát, ami a vizsgált országok közül a legalacsonyabb arány.

A késedelmes fizetés is kevésbé jellemző: a magyar válaszadók 25 százaléka számolt be arról, hogy az elmúlt egy évben legalább egyszer késve fizetett számlát.

A BNPL-megoldások használata szintén visszafogottabb. Magyarországon a válaszadók 23 százaléka élt az utólagos fizetés lehetőségével, ami nagyjából megegyezik a cseh és a szlovák adattal.

A magyarok inkább félretesznek

A megtakarítások terén ugyanakkor már jóval közelebb kerül Magyarország az európai átlaghoz. A hazai válaszadók 61 százaléka mondta azt, hogy rendszeresen tesz félre pénzt. Ennél magasabb arányt csak Portugáliában, Spanyolországban és Szlovákiában mértek.

A felmérés ugyanakkor arra is rámutat, hogy a pénzügyi biztonságérzet továbbra is viszonylag erős Európában. A megkérdezettek 78 százaléka úgy gondolja, hogy időben ki tudja fizetni valamennyi számláját.

Ez azt jelzi, hogy bár a mindennapi kiadások finanszírozása egyre több háztartás számára jelent kihívást, a többség még nem érzi úgy, hogy elveszítette volna az ellenőrzést saját pénzügyei felett. A hitelfelvétel, a késedelmes fizetések és a megtakarítások egyidejű növekedése azonban azt mutatja, hogy a háztartások egyre tudatosabban próbálnak felkészülni a váratlan kiadásokra és a pénzügyi bizonytalanságra


 

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