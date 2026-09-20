A Galatasaraynál biztosak a sikerükben, pedig Szalahot motorral is hiába üldözték volna

– Egyáltalán nem sértegettem a játékvezetőt. Semmi rosszat nem mondtam. Megkérdeztem, mi történt az adott szituációnál. Ezután sárga lapot kaptam, és amikor megkérdeztem, miért adott sárga lapot, akkor sem mondtam semmi rosszat. Egyáltalán nem sértegettem, nem mondtam semmi bántót. Szándékosan adott piros lapot, mert ki akart állítani engem.

Mohamed Szalah és motoros üldözője

A Trabzonspornál eközben teljes volt a boldogság, még a közösségi médiában is gúnyolódott a klub az ellenfélen: az alábbi mém szerint Abdülkerim Bardakci még motorral sem érte volna utol Szalahot szombat este.

Egy másik mém a Galatasaray legyőzéséről:

A kéthetes válogatottszünet után a Bajnokok Ligája-főtáblás Galatasaray a Kasimpasát fogadja, míg a Konferencialigára is készülő Trabzonspor a Samsunspor otthonába látogat.