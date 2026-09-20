A Galatasaraynál biztosak a sikerükben, pedig Szalahot motorral is hiába üldözték volna

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A török labdarúgó-bajnokság 6. fordulójának szombat esti rangadóján a Galatasaray 4-0-ra kikapott a Trabzonspor vendégeként. Sallai Roland háromgólos hátrányban hagyta el a pályát, a túloldalon Mohamed Szalahot három gól és egy gólpassz után cserélte le edzője. A lefújás után a címvédőt irányító Okan Buruk piros lapja volt az isztambuliaknál a középpontban, a másodedző pedig biztos abban, hogy a végső siker az övék lesz.

Wiszt Péter
2026. 09. 20. 8:11
Mohamed Szalah az első mesterhármasát szerezte Trabzonspor-játékosként Fotó: Anadolu via AFP/Hakan Burak Altunoz
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– Egyáltalán nem sértegettem a játékvezetőt. Semmi rosszat nem mondtam. Megkérdeztem, mi történt az adott szituációnál. Ezután sárga lapot kaptam, és amikor megkérdeztem, miért adott sárga lapot, akkor sem mondtam semmi rosszat. Egyáltalán nem sértegettem, nem mondtam semmi bántót. Szándékosan adott piros lapot, mert ki akart állítani engem.

Mohamed Szalah és motoros üldözője

A Trabzonspornál eközben teljes volt a boldogság, még a közösségi médiában is gúnyolódott a klub az ellenfélen: az alábbi mém szerint Abdülkerim Bardakci még motorral sem érte volna utol Szalahot szombat este.

Egy másik mém a Galatasaray legyőzéséről:

A kéthetes válogatottszünet után a Bajnokok Ligája-főtáblás Galatasaray a Kasimpasát fogadja, míg a Konferencialigára is készülő Trabzonspor a Samsunspor otthonába látogat.

 

török fociTrabzonsporGalatasarayMohamed SzalahSallai Roland

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