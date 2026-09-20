Lőrincz Viktória és a miniszteri kockázat

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a Tisza-kormány megalakulása óta nincs egyértelműen egy kézben a magyar vidék jövőjének teljes politikája. A mezőgazdaság az agrárminisztériumnál, a vidék- és településfejlesztés Lőrincz Viktória ilyen nevű minisztériumánál van, míg az EU-s források egy részéért más tárca felel. De a széttagoltság másutt is megjelenik. Az agrár-vidékfejlesztési támogatások ügyében továbbra is több intézmény végzi a végrehajtást, köztük az államkincstár és a kormányhivatalok. És éppen ez, a szétválasztás az új struktúra egyik legnagyobb hibája. Ha ugyanis feldarabolnak egy rendszert, akkor senki nem felel a teljes egészért. És ez már nem egyszerű szervezési probléma, ez felelősségi probléma.

Bár a szervezeti gondok már önmagukban is kellően súlyosak, az igazi gócpont mégsem itt van. A politikai kudarc abban áll, hogy nincs világos válasz arra, mit akar Lőrincz Viktória vezette Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium megváltoztatni. Egy új tárcának az első hónapokban ki kellene mondania, hogy mi volt rossz eddig, és mit fognak másképpen csinálni. Ehelyett jelenleg sokkal inkább programok és pályázatok láthatók. A minisztérium kommunikációjában például megjelent az EU vidéki paktumához való csatlakozás is. Ez önmagában pozitív lépés, de egy nemzetközi együttműködés nem helyettesíti a magyar vidék saját fejlesztési stratégiáját. A valódi kérdések sokkal keményebbek. Miért fogy a falvak népessége? Miért nem térnek vissza a fiatalok? Hol lesz vidéki munkahely? Mi lesz a kisgazdaságokkal? Hogyan lesz jövedelmező a helyi élelmiszer-termelés? Ki dolgozik majd 10-15 év múlva vidéki gazdaságban? Mi lesz a vízhiánnyal? Mi lesz az elöregedő falvakkal? Hogyan lehet a vidéki térségekben valódi hozzáadott értéket előállítani? Ezekre kellene a minisztériumnak válaszolnia.