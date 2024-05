A gazdák megélhetése is tét a júniusi választáson

És mit tett ebben a helyzetben a jelenlegi brüsszeli vezetés?

Megnyitotta az uniós piacot az ukrán mezőgazdasági termékek előtt. Nyugodtan mondhatjuk azt is, hogy beverte az utolsó szöget az európai agrárium koporsójába. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az európai és a magyar gazdák nem tudnak versenyezni a nemzetközi nagytőkés oligarchák tulajdonában álló, több százezer hektáron gazdálkodó ukrán gazdaságokkal, amelyek jóval enyhébb feltételek mellett termelnek. Az embernek az az érzése, hogy a brüsszeli liberális elit feláldozná az európai mezőgazdaságot a környezetvédelem és az ukrajnai agráriumban érdekelt oligarchák oltárán.

Ezzel két probléma van: egyrészt nem oldja meg a klímaváltozás kérdését, hiszen ezzel a környezetterhelést lényegében kiszervezi a harmadik országokba. Az nem érdekes Brüsszel számára, hogy Ukrajnában húsz éve betiltott növényvédő szerrel, génmódosított vetőmaggal, illetve hogy milyen termelési előírások szerint dolgoznak. Csak egy számít, hogy olcsó és sok legyen. De ami ennél is nagyobb probléma, hogy ezzel együtt az európai élelmezésbiztonságot is kiszervezik. Éppen ezért megbocsáthatatlan bűn lenne, ha az EU élelmiszer-ellátását harmadik országoktól tenné függővé. Ez nagyon komoly szuverenitási kérdéseket is felvet.

Újratervezésre van szükség Brüsszelben. Alapvető változásra van szükség az uniós mezőgazdasági politikában, ami csak a jelenlegi brüsszeli elit leváltásával érhető el. Újra a gazdálkodókat kell az uniós agrárpolitika középpontjába állítani. Úgy kell meghatározni a mezőgazdasági ágazat klímaváltozás elleni küzdelemhez való hozzájárulását, hogy tekintettel legyünk a gazdálkodókra, akik az élelmezésbiztonság garantálásával alapvető közjavakat biztosítanak valamennyi uniós állampolgárnak.

Olyan új vezetés kell Brüsszelben, amely békét és biztonságot garantál, amely nem helyezi harmadik országok érdekeit a saját gazdái elé, és amely valódi intézkedéseket képes hozni az európai gazdák védelmében. Ki kell szabadítanunk az európai agráriumot a brüsszeli elit zöldideológiáktól terhelt fogságából.

A tét nem kisebb, mint a háború vagy béke, és annak az agráriumra gyakorolt hatása, a biztonságos élelmiszer-ellátás fenntartása, ami csak az európai gazdák versenyképességének helyreállításával érhető el.

Rajtunk múlik, hogy ez sikerül-e. Nyugalomra, bölcsességre és jó döntésre lesz szükség június 9-én, mivel egész Európa sorsáról és az európai mezőgazdaság jövőjéről is határozunk.