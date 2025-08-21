A sokszínűség idiótái

Nézzük, mire költi az Európai Unió azt a regiment pénzt, amely – minden szerződés, jog, becsület és igazság szerint – Magyarországnak járna, ámde évek óta nem kapjuk meg. A legnagyobb részét természetesen Ukrajnában égetik el, hogy minél tovább elhúzódjon a – kitervelői szerint is – megnyerhetetlen háború, és hogy a bábállam korrupt vezetőinek hadd legyen még több, még szebb külföldi (titkos) palotája. Jelenleg itt, a háború kemencéiben égetik el az európai adófizetők legtöbb pénzét – természetesen az „adományozók” megkérdezése, véleményük legcsekélyebb figyelembevétele nélkül. Lásd még: demokrácia.
Az uniós pénzégetés másik, amúgy a háborúénál fontosabb, ám most némileg háttérbe szorított kohója: a népességcsere. Az illegális migrációnak becézett bevándoroltatás és iszlamizáció népszerűsítése és szisztematikus végrehajtása. Most már elsősorban nem lábon hordják be az utánpótlást százezerszámra, hanem hajókon, repülőkkel.
Pár napos hír: az Európai Bizottság 9,84 millió euróval támogatja a 2026-ig tartó Európai Korán projektet, amely az iszlám vallás szent könyvének 1150 és 1850 közötti, az európai kultúrára gyakorolt hatását világítja meg. A pénz közvetve a Muszlim Testvériség nevű dzsihadista szervezethez (is) csorog majd. A European Conservative beszámolója szerint vándorkiállításokat, konferenciákat és könyvkiadványokat terveznek annak érdekében, hogy „megkérdőjelezzék a Korán szövegének hagyományos felfogását és az európai vallási és kulturális identitással kapcsolatos berögzült elképzeléseket”. (Már amennyi „európai vallási identitás” leledzhet még ott, ahol a keresztény templomok jó részét mecsetekké, bazárokká, illetve LMBTQ-központokká alakították. Ott, ahol az uniós alapszerződésben még csak utalás sincs a kontinens keresztény gyökereire.) A pályázat célja és üzenete bemutatni, hogy az iszlám vallás milyen jelentős mértékben hozzájárult az európai történelemhez, és hogy azt (mármint a hozzájárulást) ez idáig mennyire alábecsülték. „Projektünk azon a meggyőződésen alapul, hogy a Korán fontos szerepet játszott a középkori és kora újkori Európa vallási sokszínűségének (sic!) és identitásának alakításában – és ez ma is így van” – olvasható a projekt honlapján. Írják mindezt teljes komolysággal.