A sokszínűség idiótái

Vallási sokszínűség, mi? Az ember nem tudja, sírjon-e vagy nevessen. Volt ezeknek valaha történelemkönyv, egyáltalán könyv a kezükben? Legfeljebb a Csipke Józsika. Van halványlila segédfogalmuk arról, miféle „sokszínűséget” hozott az oszmán hódítás a Balkán vagy éppen a Magyar Királyság életébe? Hogyan pusztult és néptelenedett el hazánk középső része abban a nagy „hozzájárulásban”, ami az iszlám invázióval járt? Abban a nagy és sokszínű hozzájárulásban kiirtottak vagy rabszolgának elhurcoltak sok százezer magyart. Az akkori demográfiai megroppanásunk vezetett végül a trianoni katasztrófához.

Vagy tekintsünk a Kárpát-medencén túlra. Miféle vallási sokszínűséget hozott az iszlám hódítás bárhol, ahol huzamosabb ideig megvetette a lábát? Erről tessék már megkérdezni mondjuk a libanoni, szíriai vagy egyiptomi keresztényeket, akiket lassan mikroszkóppal is alig lehet megtalálni. Ugyanez a „sokszínűség” jut osztályrészül a várkapuit önként és gügyögve tágra nyitó nyugat-európaiaknak, akik janicsárok millióit eresztették és eresztik ma is a nyakukra, úgymond „városnézőbe”. Ahogyan anno Fráter György Budán. A végeredmény is ugyanaz lesz. Megszállás. Egész Európa úgy fest majd, mint Molenbeek.

Számtalanszor végighallgattuk, így tudjuk, mit mondanak minderre az elkövetők – az európai liberálisok –, akik az inváziót vala­mifajta hagymázas humanizmusra, emberi jogokra, sőt magára a kereszténységre hivatkozva épp keresztülverik a kontinensen. Nagyjából azt, hogy akinek ez nem tetszik, az gyűlölködő, rasszista, illetőleg iszlamofób. Holott nem erről van szó. Csupán arról a fölismerésről, hogy a harlekinkatica is kiszorítja a hétpettyest. Mert agresszívabb, életrevalóbb.

És ugyanígy: a jólétbe belehülyült, szétfolyt, utódok nélküli, vallási, nemzeti és immár nemi identitását megtagadó európai ember is épp elveszti a hazáját, kisebbségbe kerül, aztán elenyészik ősei földjén. Nem maholnap, hanem pár évtizeden belül. Mert gyengesége végzetes ostobasággal párosult: kitárta a várkapukat.

Szóval itt ez a tízmillió eurós Korán-projekt. Csupán csepp a tengerben. Ám vegyelemezve: e cseppben benne az egész tenger. A pályázatban szereplő tudósok közül többen bizonyíthatóan szoros kapcsolatban állnak a Muszlim Testvériséggel. Remek. Hogy mi is az a Muszlim Testvériség, ahhoz hívjuk segítségül a francia titkosszolgálat Bruno Retailleau belügyminiszternek készített, a Le Figaro által májusban ismertetett jelentését. Eszerint a szervezet a saría, azaz az iszlám törvénykezés bevezetésén dolgozik Franciaországban.