Karácsony megegyezés nélkül

Az 1945. szeptemberi japán kapituláció óta Földünkön még nem volt békés nap. A kérdés csak az volt, hogy hány háború folyt melyik kontinensen vagy kontinenseken, és ezeknél félő-e, hogy hatása továbbterjed és a fennálló „világbékét” veszélyezteti-e. Egon Bahr, a német biztonságpolitika atyja úgy fogalmazott, hogy „a biztonság a múltban abszolút, a jelenben relatív, a jövőben kiszámíthatatlan”. Igaza volt.

Az elmúlt hét fő eseménye továbbra is az orosz–ukrán háború volt. A diplomáciai tárgyalások az amerikaiak és az oroszok, valamint az amerikaiak és az ukránok között tovább folytak Floridában. Orosz–ukrán tárgyalásokra nem került sor.

Minden fél elmondta, hogy a tárgyalások sikeresek voltak és az álláspontok közeledtek egymáshoz. Az, hogy ennek mi a tartalma, nem lehet tudni. Az látszik, hogy az USA számára más Oroszország és más Ukrajna értéke.

Oroszország globális játékos, vele meg lehet beszélni a világpolitika számos kérdését, míg Ukrajna egy meggyengült, a Nyugatnak kiszolgáltatott egykori középhatalom.

Zelenszkij ukrán elnök előállt 20 pontos béketervével, amely az elmúlt hetekben titokban készült el. Ennek lényege, hogy egy újabb orosz támadás esetén a Nyugat azonnali katonai válaszcsapással lépjen. Ez, magyarul, a harmadik világháborút jelentené. A hidegháború korában az egyik kérdés így hangzott: Sterben für Hamburg, sterben für Chicago? Vagyis meghalnál-e Hamburgért, amely akkor néhány kilométerre volt az NDK határaitól és meghalnál-e Chicagóért. A válasz az volt, hogy az amerikai nagyvárosért igen.

Most ugyanezt a kérdést teszik fel Ukrajna esetében. Ukrajna, Zelenszkij, a katonai beavatkozás mellett még gazdasági szankciókat is követel egy esetleges orosz támadás esetén, amely egy világháború árnyékában nem tűnik túl realisztikusnak. Ukrajna biztonsági garanciákat követel, amely gyakorlatilag meg kell hogy feleljen a NATO 5. cikkelyének.

Az amerikai 28 pontos, pár héttel ezelőtti béketervben 600 ezer fős ukrán hadsereg tervezete szerepelt. Ezt az ukrán vezetés azonnal felvitte békeidőre 800 ezer főre.