Trump: Irán a Közel-Kelet vesztese

Komoly megfontolás tárgya a teljes megsemmisítés, végzetes következményekkel – közölte az amerikai elnök. Donald Trump még súlyosabb támadásokat helyezett kilátásba Irán ellen.

2026. 03. 08. 4:20
Donald Trump teljes megadást vár el Irántól Forrás: AFP
Az elnök a saját közösségi oldalán megjelent bejegyzésében a Közel-Kelet vesztesének nevezte Iránt, és megerősítette, hogy megadást vár el, ellenkező esetben a teljes összeomlás jön.

Iránt több mint egy hete bombázzák – amerikai támogatással – az izraeli erők
Fotó: AFP

Komoly megfontolás tárgya a teljes megsemmisítés, végzetes következményekkel. Irán gonosz viselkedése miatt olyan területek és személyek is célponttá válnak, amelyek és akik eddig a pillanatig nem voltak azok

– fogalmazott Donald Trump. Az elnök egyúttal kifejtette, hogy Irán a kitartó amerikai–izraeli katonai nyomás alatt a bocsánatkérést választotta közel-keleti szomszédaival szemben. Arra utalt, hogy Maszúd Peszeskján iráni államfő közölte: leállítják a környező államok elleni támadásaikat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szintén fokozódó katonai csapásokat helyezett kilátásba iráni célpontok ellen. A miniszter a Fox Business gazdasági televíziónak adott interjújában kifejtette, hogy miután Irán a katonai fronton kudarcot vallott, arra kényszerül, hogy megpróbálja a gazdasági kártyát kijátszani, és megkísérel káoszt előidézni a Hormuzi-szoroson keresztül haladó hajóforgalom akadályozásával, amely a világ kőolajszállításának ötödét teszi ki békeidőben.

Miután az iráni konfliktus kitörését követően a biztosítók felmondták minden arra haladó szállítmány biztosítását, Trump elnök a héten azt ígérte, hogy kormánya fog kockázati biztosítást garantálni a szállításokra, valamint bejelentette, hogy a kőolajszállítmányokat amerikai hadihajók kísérhetik a jövőben. 

Szombaton katonai tiszteletadás mellett fogadták annak a hat amerikai katonának a holttestét a Delaware állambeli Dover támaszpontján, akik iráni légitámadásban Kuvaitban vesztették életüket a háború első napjaiban. A háború első amerikai áldozatainak fogadásán az elnök és felesége is részt vett – írta az MTI.

Borítókép: Donald Trump teljes megadást vár el Irántól (Fotó: AFP)

