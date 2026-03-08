Trump: Irán a Közel-Kelet vesztese

Komoly megfontolás tárgya a teljes megsemmisítés, végzetes következményekkel. Irán gonosz viselkedése miatt olyan területek és személyek is célponttá válnak, amelyek és akik eddig a pillanatig nem voltak azok

– fogalmazott Donald Trump. Az elnök egyúttal kifejtette, hogy Irán a kitartó amerikai–izraeli katonai nyomás alatt a bocsánatkérést választotta közel-keleti szomszédaival szemben. Arra utalt, hogy Maszúd Peszeskján iráni államfő közölte: leállítják a környező államok elleni támadásaikat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szintén fokozódó katonai csapásokat helyezett kilátásba iráni célpontok ellen. A miniszter a Fox Business gazdasági televíziónak adott interjújában kifejtette, hogy miután Irán a katonai fronton kudarcot vallott, arra kényszerül, hogy megpróbálja a gazdasági kártyát kijátszani, és megkísérel káoszt előidézni a Hormuzi-szoroson keresztül haladó hajóforgalom akadályozásával, amely a világ kőolajszállításának ötödét teszi ki békeidőben.