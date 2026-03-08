Trump: Irán a Közel-Kelet vesztese

Az elnök a saját közösségi oldalán megjelent bejegyzésében a Közel-Kelet vesztesének nevezte Iránt, és megerősítette, hogy megadást vár el, ellenkező esetben a teljes összeomlás jön.
Komoly megfontolás tárgya a teljes megsemmisítés, végzetes következményekkel. Irán gonosz viselkedése miatt olyan területek és személyek is célponttá válnak, amelyek és akik eddig a pillanatig nem voltak azok
– fogalmazott Donald Trump. Az elnök egyúttal kifejtette, hogy Irán a kitartó amerikai–izraeli katonai nyomás alatt a bocsánatkérést választotta közel-keleti szomszédaival szemben. Arra utalt, hogy Maszúd Peszeskján iráni államfő közölte: leállítják a környező államok elleni támadásaikat. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szintén fokozódó katonai csapásokat helyezett kilátásba iráni célpontok ellen. A miniszter a Fox Business gazdasági televíziónak adott interjújában kifejtette, hogy miután Irán a katonai fronton kudarcot vallott, arra kényszerül, hogy megpróbálja a gazdasági kártyát kijátszani, és megkísérel káoszt előidézni a Hormuzi-szoroson keresztül haladó hajóforgalom akadályozásával, amely a világ kőolajszállításának ötödét teszi ki békeidőben.
Miután az iráni konfliktus kitörését követően a biztosítók felmondták minden arra haladó szállítmány biztosítását, Trump elnök a héten azt ígérte, hogy kormánya fog kockázati biztosítást garantálni a szállításokra, valamint bejelentette, hogy a kőolajszállítmányokat amerikai hadihajók kísérhetik a jövőben.
Szombaton katonai tiszteletadás mellett fogadták annak a hat amerikai katonának a holttestét a Delaware állambeli Dover támaszpontján, akik iráni légitámadásban Kuvaitban vesztették életüket a háború első napjaiban. A háború első amerikai áldozatainak fogadásán az elnök és felesége is részt vett – írta az MTI.
Borítókép: Donald Trump teljes megadást vár el Irántól (Fotó: AFP)
