Az üzemanyagárak körüli spekulációtól tartanak Olaszországban

A korábbi évek negatív tapasztalatából kiindulva a kormány egy spekulációellenes tervet dolgozott ki az üzemanyagárak megfékezésére. Adolfo Urso vállalkozásfejlesztési miniszter és Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter bejelentette, hogy egy hárompilléres intézkedési tervet léptetnek életbe, melyek az üzemanyagárak megtartására irányulnak.

Állandó bizottságot hívtak össze, mely figyeli az energiaárak inflációra és a fogyasztói árakra gyakorolt hatását.

A pénzügyőrség munkatársai célzott ellenőrzéseket végeznek a benzinkutaknál és a kereskedőknél, hogy kiszűrjék az indokolatlan áremeléseket és a spekulációkat. Ezenkívül átfogó ellenőrzést folytatnak az ellátási lánc minden szakaszán, a termeléstől a forgalmazásig.