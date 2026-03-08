Olaszországkormányüzemanyag

Az üzemanyagárak körüli spekulációtól tartanak Olaszországban

Az Egyesült Államok, Izrael és Irán között kirobbant feszültségek drasztikus hatással vannak az üzemanyagárakra. A Giorgia Meloni vezette kormány attól tart, hogy ahogyan az orosz–ukrán válság idején, most is piaci spekuláció indul el az üzemanyagárakban. Az olasz hatóságok háromlépcsős intézkedéssel tesznek kísérletet az árak visszaszorítására, egy esetleges inflációs hullám megelőzésére.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 6:10
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök
Szigorú hatósági felügyelettel próbálják meg megelőzni Olaszországban az üzemanyagárakat érintő inflációt és megnyugtatni a közvéleményt. Olaszország energiaellátása nagymértékben importra szorul, így minden nemzetközi konfliktus, így a jelenleg a Közel-Keleten zajló háború hatása is azonnal érződik az üzemanyagárakon. 

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök.

A korábbi évek negatív tapasztalatából kiindulva a kormány egy spekulációellenes tervet dolgozott ki az üzemanyagárak megfékezésére. Adolfo Urso vállalkozásfejlesztési miniszter és Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszter bejelentette, hogy egy hárompilléres intézkedési tervet léptetnek életbe, melyek az üzemanyagárak megtartására irányulnak. 

Állandó bizottságot hívtak össze, mely figyeli az energiaárak inflációra és a fogyasztói árakra gyakorolt hatását.

 A pénzügyőrség munkatársai célzott ellenőrzéseket végeznek a benzinkutaknál és a kereskedőknél, hogy kiszűrjék az indokolatlan áremeléseket és a spekulációkat. Ezenkívül átfogó ellenőrzést folytatnak az ellátási lánc minden szakaszán, a termeléstől a forgalmazásig.

A kormány attól tart, hogy az üzemanyagárak növekedése dominóhatást indít el, és a logisztikai költségeken keresztül erős inflációs folyamatokat indít el. Ez történt az ukrajnai háború kirobbanásakor, amikor a benzin és a gázolaj ára átlépte a két eurót. Az üzemanyagárak megemelkedése megdrágította a szállítást, ami végül az élelmiszerek árának növekedéséhez és általános inflációhoz vezetett.

 

Olaszországban nőtt az üzemanyag ára 

A közel-keleti válság kirobbanását követően a jelentősen megugrott az olasz benzinkutaknál a benzin és a gázolaj ára. A gázolaj ára több mint két éve nem látott csúcsra emelkedett, a benzin pedig háromhavi maximumon van. Ez azt jelenti, hogy a benzin ára elérte a literenkénti 1,7 eurót, míg a gázolaj 1,8 euró. Giorgia Meloni miniszterelnök bejelentette, hogy külön adóterhekkel sújtják azokat a vállalatokat, amelyek az energetikai válsághelyzetet kihasználva indokolatlanul emelik az árakat.

 Jelezték az energiavállalatoknak, hogy megadóztatják az extraprofitot, mivel azt kizárólag a mesterséges áremelésből nyerhetik.

Gilberto Picchetto Frattin környezetvédelmi és energiaügyi miniszter az olasz sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy mivel a katari szállítások akadoznak, Olaszország új forrásokat keres. Megnyugtatóan jelezte, hogy ez az olasz gázigény kilenc százalékát jelenti, melyet más útvonalakon érkező nyersanyagokkal kívánnak pótolni. Felmerült annak a lehetősége, hogy meglévő vezetékeken keresztül növelnék a behozatalt Líbiából, Algériából vagy Azerbajdzsánból, de az amerikai cseppfolyósított gáz is opció lehet Olaszországnak.

Az olasz fogyasztóvédők a háztartások és a családok megsegítésre irányuló lépéseket szorgalmaznak a kormánytól, illetve az üzemanyagok adójának csökkentését abban az esetben, ha a világpiaci ár túl magasra emelkedne. Hasonló lépésekre volt példa az Ukrajna és Oroszország közti konfliktus következtében kirobbant energiakrízis idején is.

 

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

