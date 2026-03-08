A nemzeti sorskérdésekre keresi a választ a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület

– Harminc éve jött létre a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, az MPEE. Miért jelentett ez akkor mérföldkövet a polgári erők számára?

– Emlékezzünk vissza, hogy akkoriban milyen éveket éltünk. Elbukott a jobbközép, keresztény-konzervatív kormány 1994-ben, és demokratikus választásokon visszatért a hatalomba a posztkommunista párt mint legnagyobb politikai erő. A kormányra kerülésüket az egykori demokratikus ellenzékből a liberális párt tette lehetővé. Ez egy elég nagy megrázkódtatás volt mindazoknak, akik azt gondolták, hogy a rendszerváltás azt is jelentette, hogy a posztkommunistáknak már nem nyílik tér a politikában. Ráadásul nagyon komoly támadások érték a jobboldalt, és valós veszély volt, hogy a polgári alternatívát ellehetetlenítik. Ennek szabtak gátat olyan kiváló gondolkodók, akik nemcsak önmagukért léteztek, hanem egy közösségért. Mádl Ferenc, Granasztói György, Martonyi János és társaik tenni akartak, felelősséget éreztek Magyarországért. A szellemi segédletükkel tudott kibontakozni egy polgári alternatíva a politikában is. Az 1995-ben tartott Polgári Gondola során született egy nyilatkozat, ami tulajdonképpen egy hitvallás. Ezt a tavaly októberben, az Orbán Viktor miniszterelnök részvételével tartott harmincadik Polgári Gondolán megerősítettük, mert az értékek, a meggyőződés és a felelősségérzet változatlan. De eltelt harminc év.

– Milyen szerepet tölt be az egyesület napjainkban?

– Most nem a polgári alternatíváért kell megküzdeni, hiszen 16 éve polgári kormányzás van Magyarországon. Ehhez kell egy szellemi holdudvart biztosítani. Tíz évvel ezelőtt született meg Az idők jelei elnevezésű kezdeményezés, miután az egyesület azt érezte, hogy vannak olyan fontos nemzeti ügyek, amelyekben meg kell szólalni. Az egyesület nem egy értéktartalomtól független civil szervezet. Ez egy olyan keresztény-konzervatív meggyőződésű szervezet, amely ezt nyíltan meg is vallja.

De szabad gondolkodók egyesülete, akik nagyon komoly felelősségérzettel rendelkeznek, és úgy vélik, hogy rendszeresen meg kell nyilvánulniuk. Voltak olyan helyzetek, amikor az egyesület tiltakozott, nyilatkozatot adott ki, örömtelit és panaszkodót egyaránt. Az egyesületet mindig is az óvó, aggódó és a jobbító szándékú vitára való készség jellemezte.

– Milyen céllal indult el egy évvel ezelőtt a Sorskérdéseink című programsorozat?