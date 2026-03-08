A Braga már készülhet a Fradira, Robbie Keane csapatára közben 500 kilométeres túra vár

Vasárnap 18.30-tól lesz miért visszavágnia a címvédő Ferencvárosnak a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB I 25. fordulójának zárómeccsén. Amikor a bajnokság első körében itt jártak a zöld-fehérek, akkor simán, 4-1-re nyertek . Arról a meccsről azonban sokkal inkább az maradt meg, hogy második félidőben egy egészen szürreális jelenet után kapott büntetőt a Nyíregyháza. Gróf Dávid kicsiben végezte el a kirúgást, Ibrahim Cissé azonban megfogta a labdát, így a hazaiak kezezés miatt büntetőt kaptak. Ősszel aztán az idő közben kinevezett Bódog Tamás vezetésével a szabolcsiak 3-1-re nyertek a Groupama Arénában, ez is egy hasonlóan sima mérkőzés volt. Most jön a harmadik felvonás, amely nemcsak a bajnoki címért a szombaton botló ETO FC ellen ádáz harcot vívó Fradinak lesz fontos meccs, hanem a kiesés elől remek formában menekülő Nyíregyházának is.

Ősszel a Nyíregyháza meglepetésre nyert a Fradi otthonában az NB I-ben Fotó: Csudai Sándor

A Nyíregyháza jó formája intő jel lehet a Fradinak

Ha már jó forma, rögzítsük a tényt: amióta az NB I január óta újraindult, egy csapat sem szerzett több pontot, mint a Nyíregyháza.

négy győzelem

két döntetlen

14 pont

Bódog Tamás együttese a jó rajtnak köszönhetően fellépett a kilencedik helyre, ugyanakkor nem nyugodhat még meg – Bódog is elmondta, a pezsgőbontás még odébb van –, ugyanis a 11., már kieső és a héten edzőt váltó Diósgyőr mindössze négy pontra van. A Spartacus mind a három idegenbeli meccsét megnyerte 2026-ban (Zalaegerszeg, Kazincbarcika, Puskás Akadémia), hazai pályán már nehezebben jönnek a győzelmek.

Az egész idényt tekintve csak a Kazincbarcika áll rosszabbul hazai pályán – már ha a sereghajtónak ősszel a mezőkövesdi, most pedig a miskolci stadion annak tekinthető –, a Nyíregyháza 12 meccsen mindössze 11 pontot szerzett, emellett mínusz hetes gólkülönbséggel „büszkélkedik”.

Robbie Keane csapatára ismét sűrű hét vár Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

Mire készül a Fradi? Robbie Keane változtatásokat ígér

Az FTC edzője a találkozó előtt is tisztában van azzal, hogy milyen erőt képvisel az ellenfél: – Nagyon komolyan vesszük az ellenfelet, hiszen nagyszerű formában vannak, a tavaszi idényben még veretlenek, a naptári évben ők szerezték a legtöbb pontot. Ez persze nem változtat azon, hogy a három pont megszerzése a célunk – mondta az ír, aki hozzátette: a Kazincbarcika elleni szerdai 5-0-s kupagyőzelemhez képest ismét lesznek változtatások a kezdőben, amely abból a szempontból nem véletlen, hogy az Magyar Kupában nincs magyarszabály, az NB I-ben viszont van. Szerdán így állt fel a Fradi:

Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Levi, J. Romao, Zachariassen, O'Dowda – Yusuf, Joseph

Nagy kérdés lesz, hogy szerdai meccsen visszatérő Dibusz Dénes marad-e a kezdőben, vagy az őt eddig helyettesítő Gróf Dávid tovább élvezi Keane bizalmát.