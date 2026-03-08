A Braga már készülhet a Fradira, Robbie Keane csapatára közben 500 kilométeres túra vár

FTCNB IFradiNyíregyháza

Vasárnap Nyíregyháza–FTC mérkőzéssel zárul az NB I 25. fordulója. A Ferencvárosnak van miért visszavágnia Bódog Tamás csapatának, amely november végén 3-1-re nyert a Groupama Arénában, ráadásul az ETO botlása után egy győzelemmel a tabella élére ugorna az FTC. A Fradi Európa-liga-nyolcaddöntős ellenfele, a portugál Braga már szombaton játszott a maga bajnokságában a Sporting ellen (2-2).

2026. 03. 08. 6:25
A Ferencváros a legutóbbi idegenbeli bajnoki meccsét megnyerte az MTK stadionjában
A Ferencváros a legutóbbi idegenbeli bajnoki meccsét megnyerte az MTK stadionjában Fotó: Bodnár Boglárka Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Vasárnap 18.30-tól lesz miért visszavágnia a címvédő Ferencvárosnak a Nyíregyháza ellen a labdarúgó NB I 25. fordulójának zárómeccsén. Amikor a bajnokság első körében itt jártak a zöld-fehérek, akkor simán, 4-1-re nyertek . Arról a meccsről azonban sokkal inkább az maradt meg, hogy második félidőben egy egészen szürreális jelenet után kapott büntetőt a Nyíregyháza. Gróf Dávid kicsiben végezte el a kirúgást, Ibrahim Cissé azonban megfogta a labdát, így a hazaiak kezezés miatt büntetőt kaptak. Ősszel aztán az idő közben kinevezett Bódog Tamás vezetésével a szabolcsiak 3-1-re nyertek a Groupama Arénában, ez is egy hasonlóan sima mérkőzés volt. Most jön a harmadik felvonás, amely nemcsak a bajnoki címért a szombaton botló ETO FC ellen ádáz harcot vívó Fradinak lesz fontos meccs, hanem a kiesés elől remek formában menekülő Nyíregyházának is.

Ősszel a Nyíregyháza meglepetésre nyert a Fradi otthonában az NB I-ben
Ősszel a Nyíregyháza meglepetésre nyert a Fradi otthonában az NB I-ben  Fotó: Csudai Sándor

A Nyíregyháza jó formája intő jel lehet a Fradinak

Ha már jó forma, rögzítsük a tényt: amióta az NB I január óta újraindult, egy csapat sem szerzett több pontot, mint a Nyíregyháza. 

  • négy győzelem
  • két döntetlen
  • 14 pont

Bódog Tamás együttese a jó rajtnak köszönhetően fellépett a kilencedik helyre, ugyanakkor nem nyugodhat még meg – Bódog is elmondta, a pezsgőbontás még odébb van –, ugyanis a 11., már kieső és a héten edzőt váltó Diósgyőr mindössze négy pontra van. A Spartacus mind a három idegenbeli meccsét megnyerte 2026-ban (Zalaegerszeg, Kazincbarcika, Puskás Akadémia), hazai pályán már nehezebben jönnek a győzelmek. 

Az egész idényt tekintve csak a Kazincbarcika áll rosszabbul hazai pályán – már ha a sereghajtónak ősszel a mezőkövesdi, most pedig a miskolci stadion annak tekinthető –, a Nyíregyháza 12 meccsen mindössze 11 pontot szerzett, emellett mínusz hetes gólkülönbséggel „büszkélkedik”.

Robbie Keane csapatára ismét sűrű hét vár
Robbie Keane csapatára ismét sűrű hét vár  Fotó: Bodnár Boglárka / MTI 

Mire készül a Fradi? Robbie Keane változtatásokat ígér

Az FTC edzője a találkozó előtt is tisztában van azzal, hogy milyen erőt képvisel az ellenfél: – Nagyon komolyan vesszük az ellenfelet, hiszen nagyszerű formában vannak, a tavaszi idényben még veretlenek, a naptári évben ők szerezték a legtöbb pontot. Ez persze nem változtat azon, hogy a három pont megszerzése a célunk – mondta az ír, aki hozzátette: a Kazincbarcika elleni szerdai 5-0-s kupagyőzelemhez képest ismét lesznek változtatások a kezdőben, amely abból a szempontból nem véletlen, hogy az Magyar Kupában nincs magyarszabály, az NB I-ben viszont van. Szerdán így állt fel a Fradi:

  • Dibusz – Makreckis, M. Gómez, Raemaekers, Cadu – Levi, J. Romao, Zachariassen, O'Dowda – Yusuf, Joseph

Nagy kérdés lesz, hogy szerdai meccsen visszatérő Dibusz Dénes marad-e a kezdőben, vagy az őt eddig helyettesítő Gróf Dávid tovább élvezi Keane bizalmát.

Ha a Fradi nyer, több győzelmének köszönhetően az ETO FC elé ugrik, azaz az NB I éllovasaként várhatná a jövő heti Európa-liga-meccsét.

A Braga már letudta a mérkőzését az Európa-liga-párharc előtt

Március 12-én, csütörtökön Budapesten rendezik a Ferencváros–Braga El-nyolcaddöntő első mérkőzését 21 órától. Erre a magyar bajnok egy nappal kevesebbet készülhet, mint portugál ellenfele, ráadásul a Fradira vasárnap 500 kilométeres túra vár a Nyíregyháza elleni meccs miatt. A Braga szombaton a bajnokságban második, a jövő héten a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében érdekelt Sportingot fogadta. A Fradi ellenfele értékes 96. perces büntetővel mentett pontot az esélyesebb lisszaboni csapat ellen (2-2). 

Érdekesség, hogy egymás után a második meccsén talált be a hosszabbítás hatodik percében tizenegyesből a Braga, remélhetőleg a Ferencváros ellen megszakad ez a sorozat.

A visszavágó előtt – amelyet rendhagyó módon március 18-án, szerdán magyar idő szerint 16.30-kor rendeznek meg – gondolhatnák, hogy a Fradi fog többet készülni, de nem lesz ilyen különbség: bár az FTC a következő fordulóból elhalasztotta a Puskás Akadémia elleni bajnokiját, a Braga is hasonlóan tett, ugyanis a Casa Pia elleni meccsét eltolta április 23-ára.

A Ferencváros és a Nyíregyháza legutóbbi egymás elleni mérkőzése

