A Fradi-védő típushibájáért a BL-ben nem járt büntető, Szoboszlaival is történt hasonló + videó

A második félidő közepén, 3-0-s ferencvárosi vezetésnél Gróf Dávid kicsiben végezte el a kirúgást, Ibrahim Cissé azonban nem figyelt, lehajolt és kézzel megérintette a labdát. Ezt Csonka Bence játékvezető nem látta, a videobíró segítségével azonban megítélte a tizenegyest, amit Bright Edomwonyi értékesített is. A 4-1-es FTC-siker után Robbie Keane vezetőedző elárulta, „még nem láttam olyan büntetőt, mint amit ma ítéltek ellenünk, de soha többet nem is szeretnék”. Cissé figyelmetlenségből – minden bizonnyal nem tudta, hogy már játékban van a labda – elkövetett kezezése azonban nem példátlan.

A Nyíregyháza ellen figyelmetlen volt az FTC védője, Ibrahim Cissé (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

Ibrahim Cissé úgy tett, mint Gabriel a BL-negyeddöntőben

A Ferencváros francia védőjének kezezéséről sokaknak egy tavaly áprilisi eset juthatott eszébe. Az angol Arsenal a német Bayern Münchent fogadta a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A hosszabbításban, 2-2-es állásnál a londoniak kapusa, David Raya sípszó után elvégezte a kirúgást, kipasszolta a labdát brazil védőjének, Gabrielnek, aki viszont megfogta azt kézzel, hogy ő maga hozza játékba. A svéd játékvezető, Glenn Nyberg tudta, hogy ezért büntetőt kellett volna adnia, ám mégsem tette meg. A bajorok akkori edzője értetlenkedett az indoklás miatt.

– Ami igazán dühössé tesz, az a pályán adott magyarázat.

A játékvezető azt mondta a játékosaimnak, hogy óvodás hiba volt, és ilyenért nem fog büntetőt ítélni a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.

Borzasztó magyarázat, eszerint saját hatáskörben dönt a kezezésekről. Akár óvodás, akár felnőtt hiba, ez egy nagy súlyú döntés, amely minket sújtott – nyilatkozta Tuchel az esetről.

They got away with THIS BULLSHIT and they're crying that Saka's dived and not got a penalty.



This is why everyone despises them. pic.twitter.com/MwfFbdo2P4 — Tom (@TomLevins1) April 9, 2024

A visszavágót akkor 1-0-ra nyerte meg a Bayern hazai pályán, így a történtek nem befolyásolták a továbbjutást. Ahogyan szombaton a Fradi győzelme sem forgott veszélyben a megítélt tizenegyes miatt.

Úgy tűnik, az óvodás hibáért a BL-ben nem jár büntető, az NB I-ben – és a szabályok értelmében – viszont igen.