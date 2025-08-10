A Fradi-védő típushibájáért a BL-ben nem járt büntető, Szoboszlaival is történt hasonló + videó

A második félidő közepén, 3-0-s ferencvárosi vezetésnél Gróf Dávid kicsiben végezte el a kirúgást, Ibrahim Cissé azonban nem figyelt, lehajolt és kézzel megérintette a labdát. Ezt Csonka Bence játékvezető nem látta, a videobíró segítségével azonban megítélte a tizenegyest, amit Bright Edomwonyi értékesített is. A 4-1-es FTC-siker után Robbie Keane vezetőedző elárulta, „még nem láttam olyan büntetőt, mint amit ma ítéltek ellenünk, de soha többet nem is szeretnék”. Cissé figyelmetlenségből – minden bizonnyal nem tudta, hogy már játékban van a labda – elkövetett kezezése azonban nem példátlan.
Ibrahim Cissé úgy tett, mint Gabriel a BL-negyeddöntőben
A Ferencváros francia védőjének kezezéséről sokaknak egy tavaly áprilisi eset juthatott eszébe. Az angol Arsenal a német Bayern Münchent fogadta a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első mérkőzésén. A hosszabbításban, 2-2-es állásnál a londoniak kapusa, David Raya sípszó után elvégezte a kirúgást, kipasszolta a labdát brazil védőjének, Gabrielnek, aki viszont megfogta azt kézzel, hogy ő maga hozza játékba. A svéd játékvezető, Glenn Nyberg tudta, hogy ezért büntetőt kellett volna adnia, ám mégsem tette meg. A bajorok akkori edzője értetlenkedett az indoklás miatt.
– Ami igazán dühössé tesz, az a pályán adott magyarázat.
A játékvezető azt mondta a játékosaimnak, hogy óvodás hiba volt, és ilyenért nem fog büntetőt ítélni a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében.
Borzasztó magyarázat, eszerint saját hatáskörben dönt a kezezésekről. Akár óvodás, akár felnőtt hiba, ez egy nagy súlyú döntés, amely minket sújtott – nyilatkozta Tuchel az esetről.
A visszavágót akkor 1-0-ra nyerte meg a Bayern hazai pályán, így a történtek nem befolyásolták a továbbjutást. Ahogyan szombaton a Fradi győzelme sem forgott veszélyben a megítélt tizenegyes miatt.
Úgy tűnik, az óvodás hibáért a BL-ben nem jár büntető, az NB I-ben – és a szabályok értelmében – viszont igen.
Szoboszlai Dominikkel is történt már hasonló
Tavaly októberben a Magyarország–Hollandia Nemzetek Ligája-mérkőzésen (1-1) a magyar válogatott is részese volt szokatlan jelenetsornak egy kirúgás után. Az első félidőben Dibusz Dénes helyett Szoboszlai Dominik végezte el a kirúgást, ám a csapatkapitány úgy hitte, hogy a kapus már hozzáért a labdához, ezért ő kétszer is beleért. A szabálytalan kirúgásért ekkor nem büntető, hanem közvetett szabadrúgás járt, amelyet Dibusz kivédett.