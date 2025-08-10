Ibrahim CissétizenegyesFerencvárosRobbie KeaneNyíregyháza Spartacuskezezés

Bizarr kezezése után üzent a Fradi büntetőt összehozó védője, Keane is reagált

A labdarúgó NB I 3. fordulójában a címvédő Ferencváros 4-1-re győzött a Nyíregyháza vendégeként. A hazaiak egyetlen gólja egy furcsa hiba miatt megítélt tizenegyes után született, Ibrahim Cissé Gróf Dávid kirúgása után ért kézzel a labdához. A francia játékos a lefújás után megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán, edzője, Robbie Keane pedig a sajtótájékoztatón reagált az esetre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 10. 6:27
A Nyíregyháza ellen tizenegyest összehozó Ibrahim Cissé itt egy korábbi felvételen látható (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Ludogorec elleni BL-selejtező keddi visszavágójára készülő Ferencváros tartalékos összeállításban lépett pályára az NB I szombati játéknapján, de Robbie Keane vezetőedző együttese így is háromgólos előnybe került a 33. percre. A második félidő kiegyenlítettebb volt, és a Nyíregyháza szépíteni is tudott, miután Gróf Dávid kigurított labdájához az FTC 29 éves csapatkapitánya, Ibrahim Cissé kézzel ért hozzá

Ibrahim Cissé furcsa hibája is belefért, az FTC három góllal győzött a Nyíregyháza otthonában, NB1
Ibrahim Cissé furcsa hibája is belefért, az FTC három góllal győzött a Nyíregyháza otthonában (Fotó: facebook.com/fradi.hu)

Bright Edomwonyi értékesítette a videózás után megítélt tizenegyest, majd az ő hibája után Gruber Zsombor is belőtte a maga büntetőjét a túloldalon, így alakult ki a 4-1-es Fradi-győzelem.

Ibrahim Cissé aktív volt a közösségi oldalán szombat este

A Fradit 2023 nyara óta erősítő francia középhátvéd a nyíregyházi mérkőzés lefújása után megosztott egy történetet az általa ritkán használt Instagram-oldalán. Ott azonban szombat este Cissé nem a találkozóval kapcsolatban üzent, hanem még az FTC egy szombat délutáni bejegyzését osztotta meg.

Ibrahim Cissé, FTC
Ibrahim Cissé ezt osztotta meg az Instagram-oldalán sztoriként (Fotó: instagram.com/icisse.23)

Az FTC edzője, Robbie Keane így értékelte a Nyíregyháza elleni bajnokit

– Tudtuk, hogy tudunk problémákat okozni ott, ahol Levi és Gruber is játszik, ez pedig sikerült is – értékelt az ír szakember, utalva a kétgólos Gruberre és a szabadrúgásból betaláló Jonathan Levire. – Gólokat lőttünk és nyertünk. Fontos pihentetni a játékosokat, de az is, hogy mindenki lehetőséget kapjon. Nincs fix kezdőcsapat, nagyon jó kerettel dolgozunk, mindenkinek meg kell kapnia a játékperceket. 

Még nem láttam olyan büntetőt, mint amit ma ítéltek ellenünk, de soha többet nem is szeretnék.

A Ferencváros kedden fogadja a bolgár Ludogorecet a BL-selejtező visszavágóján az idegenbeli 0-0 után, majd szombaton a Puskás Akadémiát látja vendégül a magyar bajnok. A három forduló után egypontos Nyíregyháza vasárnap a Debrecenhez látogat.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Közeli barátja lökheti szakadékba Magyar Pétert, közeleg a vég

Laci bácsi lesz a hunyó.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu