Bizarr kezezése után üzent a Fradi büntetőt összehozó védője, Keane is reagált

A Ludogorec elleni BL-selejtező keddi visszavágójára készülő Ferencváros tartalékos összeállításban lépett pályára az NB I szombati játéknapján, de Robbie Keane vezetőedző együttese így is háromgólos előnybe került a 33. percre. A második félidő kiegyenlítettebb volt, és a Nyíregyháza szépíteni is tudott, miután Gróf Dávid kigurított labdájához az FTC 29 éves csapatkapitánya, Ibrahim Cissé kézzel ért hozzá.

Ibrahim Cissé furcsa hibája is belefért, az FTC három góllal győzött a Nyíregyháza otthonában (Fotó: facebook.com/fradi.hu)

Bright Edomwonyi értékesítette a videózás után megítélt tizenegyest, majd az ő hibája után Gruber Zsombor is belőtte a maga büntetőjét a túloldalon, így alakult ki a 4-1-es Fradi-győzelem.

Ibrahim Cissé aktív volt a közösségi oldalán szombat este

A Fradit 2023 nyara óta erősítő francia középhátvéd a nyíregyházi mérkőzés lefújása után megosztott egy történetet az általa ritkán használt Instagram-oldalán. Ott azonban szombat este Cissé nem a találkozóval kapcsolatban üzent, hanem még az FTC egy szombat délutáni bejegyzését osztotta meg.

Ibrahim Cissé ezt osztotta meg az Instagram-oldalán sztoriként (Fotó: instagram.com/icisse.23)

Az FTC edzője, Robbie Keane így értékelte a Nyíregyháza elleni bajnokit

– Tudtuk, hogy tudunk problémákat okozni ott, ahol Levi és Gruber is játszik, ez pedig sikerült is – értékelt az ír szakember, utalva a kétgólos Gruberre és a szabadrúgásból betaláló Jonathan Levire. – Gólokat lőttünk és nyertünk. Fontos pihentetni a játékosokat, de az is, hogy mindenki lehetőséget kapjon. Nincs fix kezdőcsapat, nagyon jó kerettel dolgozunk, mindenkinek meg kell kapnia a játékperceket.

Még nem láttam olyan büntetőt, mint amit ma ítéltek ellenünk, de soha többet nem is szeretnék.

A Ferencváros kedden fogadja a bolgár Ludogorecet a BL-selejtező visszavágóján az idegenbeli 0-0 után, majd szombaton a Puskás Akadémiát látja vendégül a magyar bajnok. A három forduló után egypontos Nyíregyháza vasárnap a Debrecenhez látogat.