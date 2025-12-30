Erős széllel érkezett meg a havazás Budapestre

Kedden este nyolc óra körül Budapesten is elkezdett havazni. Elsőként a budai kerületek lakói az erős szélben tapasztalták meg az idei első hóesést, amely utóbb a pesti kerületekre is átterjedt. A 0 fok alatti hőmérséklet elősegíti, hogy a hólepel, ha vékonyan is, de megmaradjon.

Havazik a Ferenciek terén, Budapesten (Olvasói fotó)

Ahogyan azt korábban írtuk, a nap folyamán egy hidegfront országszerte többfelé rövid, intenzív havazást hozott, átmenetileg kifehérítve a tájat.

Solymáron már centikben mérhető a hótakaró (Olvasói felvétel)

Szilveszter délutánjától újabb csapadékhullám érkezik északnyugat felől: a Dunántúlon és a középső országrészben ismét havazhat − olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Solymáron már hógolyózni is lehet (olvasói fotó)

A kedd esti havazásról Vitályos Eszter kormányszóvivő is megosztott egy szentendrei felvételt:

