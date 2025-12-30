havazásHungaroMet Nonprofit ZrtVitályos Eszter

Erős széllel érkezett meg a havazás Budapestre

A hideg miatt meg is marad a hólepel.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 21:35
Havazik Budapesten, a Ferenciek terén (Fotó: Olvasói felvétel)
Kedden este nyolc óra körül Budapesten is elkezdett havazni. Elsőként a budai kerületek lakói az erős szélben tapasztalták meg az idei első hóesést, amely utóbb a pesti kerületekre is átterjedt. A 0 fok alatti hőmérséklet elősegíti, hogy a hólepel, ha vékonyan is, de megmaradjon.

Havazik a Ferenciek terén, Budapesten (Olvasói fotó)

Ahogyan azt korábban írtuk, a nap folyamán egy hidegfront országszerte többfelé rövid, intenzív havazást hozott, átmenetileg kifehérítve a tájat.

Solymáron már centikben mérhető a hótakaró (Olvasói felvétel)

Szilveszter délutánjától újabb csapadékhullám érkezik északnyugat felől: a Dunántúlon és a középső országrészben ismét havazhat − olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Solymáron már hógolyózni is lehet (olvasói fotó)

A kedd esti havazásról Vitályos Eszter kormányszóvivő is megosztott egy szentendrei felvételt:
 

Borítókép: Havazás Budapesten, a Ferenciek terén (Olvasói felvétel)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
