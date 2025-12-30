Még nincs vége: újabb hidegfront érkezik viharos széllel, de már a hó is eshet

Észak felől szakadozott frontális felhőzet vonul át az országon, amely mögött napközben pedig csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Kedd délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

A ködfoltok délelőtt megszűnnek, miközben hózápor helyenként előfordulhat. A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A hőmérséklet kora délután 0 és 5, késő este -6 és 0 Celsius-fok között alakul.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. Ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen idővel búcsúzik 2025?

Szilveszter napján eleinte sok napsütés várható, majd estétől beborul az ég, és szórványos gyenge havazás, hószállingózás kezdődik. Erős marad a szél. Reggel -10 és -2, délután -2 és 1 Celsius-fok között mozog a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Újév napján délig maradhat a borongós idő hószállingózással, kisebb havazással. Délután aztán nyugat felől csökken a felhőzet, a délnyugati szél pedig egyre inkább megélénkül. 2-3 fok köré enyhül a levegő.

Pénteken erősen felhős, párás időre van kilátás. Szórványosan valószínű vegyes halmazállapotú csapadék. 0 és 7 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet. Szombaton marad a borongós idő, erős délnyugati széllel, további enyhüléssel. Főleg a nap első felében fordul elő kisebb eső, északkeleten havas eső. 1 és 10 fok közé melegedhet a levegő.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)